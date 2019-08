Comisión del Senado discute este lunes rebajar edad para votar en elecciones municipales

La Comisión de Derechos Humanos del Senado discute este lunes el proyecto de ley que pretende bajar la edad para votar en las elecciones municipales de los 18 a los 14 años.

La iniciativa además busca bajar la edad para que la persona se convierta en ciudadano: Hoy es a los 18 años y el proyecto quiere que sea a los 16.

La senadora del PPD e integrante de la comisión, Adriana Muñoz, afirmó que está a favor de la iniciativa porque "introduce un tema que es importante abordar hoy porque creo que hay que valorar a los jóvenes del aporte concreto que pueden hacer a la sociedad y particularmente a la municipalidad".

Motivación que no comparte el senador Iván Moreira (UDI), quien califica la medida como populista. "Aquí tiene que haber una proporcionalidad en la responsabilidad que está íntimamente ligada a la edad, y a mí me parece que la edad de 18 para arriba -en este tipo de materia- es razonables. Lo demás es populismo, no sigamos forzando a la democracia", criticó.

A la sesión del lunes están invitados los abogados constitucionalistas Fernando Atria, Jaime Bassa y Pablo Gutiérrez, también la ONG Fundamental y el director del área legislativa del Instituto de Igualdad Gabriel de la Fuente, quien ve viable esta iniciativa pero con algunas mejoras.

"Nos parece que es una medida que es posible de implementar, más aún cunado uno piensa que los jóvenes son responsables penalmente a partir de los 16 años, entonces parece razonable que también puedan tener derechos políticos desde esa edad", dijo De la Fuente.

La sesión de la Comisión de los Derechos Humanos del Senado está programada para este lunes a las 15:30 horas en la sede del Congreso en Santiago.

El proyecto, de autoría de los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana y el ex parlamentario Eugenio Tuma, ingresó a la comisión en 2012 y desde entonces ha tenido nulo avance