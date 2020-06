Comisión del Trabajo buscará esta semana lograr acuerdos por el postnatal de emergencia

Una semana tiene la comisión del Trabajo del Senado para emitir un informe sobre el proyecto de postnatal de emergencia, luego que la Cámara Baja aprobara la iniciativa, y deberá lograr acuerdos con el Gobierno, después de que el Ejecutivo lo calificara de inconstitucional.

Este lunes, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se reunirá con la comisión, instancia en la cual la senadora Carolina Goic (DC) señaló que le pedirán conocer la realidad actual de las madres trabajadoras en plena pandemia.

"Lo que queremos partir haciendo con la ministra es ir conociendo cuál es la realidad, cuántas son las mujeres que están en esta situación, cuántas son las familias que necesitan este apoyo, alternativa que nos permita -insisto- pronto dar una solución a las familias", explicó la parlamentaria.

"Aquí sabemos que si queremos garantizar los recursos necesarios para el pago de este subsidio, eso requiere que lo patrocine el Gobierno. Hoy el Presidente tiene en sus manos el poder para solucionar esta situación", concluyó la senadora por la Región de Magallanes.

En el oficialismo, la senadora de la UDI Jacqueline van Rysselberghe dijo que es conversable pero de una forma que no vulnere la Constitución ni las leyes.

"Hay que conversarlo con el Ejecutivo, aunque, lo que no nos parece es que se tenga que resolver un problema vulnerando la Constitución. Creo que no hay dos lecturas... hay que ver la forma de abordarlo, de focalizarlo adecuadamente", manifestó la ex alcaldesa de Concepción.