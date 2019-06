El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, reiteró este martes, en Cooperativa, su llamado a abordar con "realismo y pragmatismo" la tramitación de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el timonel admitió que, dentro del oficialismo, "algunos se enojaron" con sus palabras posteriores a la Cuenta Pública, donde se abrió a desechar la reintegración del sistema impositivo -que es considerada "el corazón de la reforma"- a objeto de facilitar su despacho en el Congreso.

"La reintegración no es un tema de principios, es un tema contable, y no sé si reactivará la economía", afirmó el diputado, que insistió en la importancia de avanzar y zanjar el tema durante este año, porque al día de hoy "no están claras las reglas del juego para quien quiera invertir".

Más información en instantes