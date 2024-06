Diputado Aedo cuestionó la Ley de Pesca: Se parece mucho al acuerdo entre Codelco y SQM

El diputado Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara Baja, abordó este viernes la polémica tramitación para reemplazar la Ley Longueira en la Comisión de Pesca, cuestionando el avance del proyecto y acusando que "se parece mucho al acuerdo entre Codelco y SQM", lo puede "dañar profundamente" la pesca de la Región del Biobío.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el parlamentario afirmó que esta Ley de Pesca "tiene que ser discutida con mucha transparencia", para así definir "que es lo que vamos a defender" con ella.

"Lo que veo, y esto lo digo con responsabilidad política de mi parte, y me hago responsable, es que a veces esta ley de pesca se parece mucho al acuerdo entre Codelco y SQM. A mí me gustaría que se discutiese con más transparencia y que también el Gobierno aclare bien los puntos de cuáles son los intereses que quiere defender", analizó Aedo.

Para el vicepresidente de la Cámara, es clave que el Ejecutivo defina si se defenderán "los intereses de Chile, del mar, o francamente lo que vamos a hacer es licitar nuestros océanos a otras potencias extranjeras. Creo que eso hay que despejarlo".

Respecto a una posible amenaza de sobreexplotación de los mares, Aedo alertó que "resulta muy extraño que exista un afán tan grande en este proyecto de ley -y esto lo ha impulsado el Ejecutivo - de licitar la pesca en Chile".

"Si tenemos un problema de sobreexplotación y tú vas a licitar las cuotas de pesca y a permitir que ingresen, por ejemplo, capitales extranjeros, esto puede terminar en una situación mucho peor (...) se sabe lo que pasa con grandes potencias económicas que depredan mares, que no solo pescan, sino que tienen también fuera de nuestras 200 millas marinas esos buques factoría. ¿Y por qué entonces Chile presenta una ley que podría posibilitar aquello? ¿Te fijas que hay un contrasentido?", cuestionó.

Polémica en la comisión

Aedo también analizó la polémica que se ha generado en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara, criticando el ingreso de indicaciones por parte de parlamentarios de oposición.

La polémica estalló luego de que un reportaje de Ciper diera a conocer que los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Cristian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (independiente-RN), presentaron un paquete de indicaciones al proyecto de ley de pesca, 211 de las cuales eran un copiado y pegado del informe entregado por la gremial empresarial Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).

Sobre esta situación, el militante DC informó en Cooperativa que él fue uno de los firmantes de dichas indicaciones, pero que hace más de 15 días que la retiró al percatarse de la situación.

Asimismo, reveló que le "llamó mucho la atención que esas indicaciones circulaban en distintas minutas, no solo en la pesa industrial", por lo que en su presentación debe existir "algún interés que se defiende".

"Yo no me presto para algo que me parece poco transparente", cerró Aedo.