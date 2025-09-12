Diputados presentan iniciativa para incluir el respeto por los animales en la educación

Los parlamentarios del Frente Amplio, Andrés Giordano y Claudia Mix, presentaron un proyecto de ley que busca incorporar en el sistema educativo chileno la educación sobre el respeto a los animales.

La iniciativa apunta a que desde la educación parvularia hasta la enseñanza media, los estudiantes adquieran conocimientos y valores relacionados con la protección de los animales, su reconocimiento como seres sintientes y el cuidado de la biodiversidad.

Según los legisladores, esto también fortalecería habilidades socioemocionales, fomentaría la empatía y ayudaría a prevenir conductas violentas.

El proyecto propone modificar la Ley General de Educación (N°20.370) para incluir en su articulado que el sistema educativo debe promover la conciencia sobre el respeto animal, considerando la responsabilidad de los estudiantes hacia todas las formas de vida y el valor del equilibrio ecológico.

Además, se establece un artículo transitorio que otorga al Ministerio de Educación un plazo de 12 meses desde la publicación de la ley para dictar las normas necesarias que aseguren su implementación gradual en los establecimientos educativos del país.