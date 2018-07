Gabriel Boric: "El concepto de sequía legislativa no me hace mayor sentido"

El diputado Gabriel Boric (MA) aseguró que el concepto de "sequía legislativa" no le hace sentido y apuntó a una mala estrategia por parte del gobierno de Sebastián Piñera en relación con su trabajo en el Congreso.

En diálogo con Radio Universo, Boric manifestó que "el concepto de sequía legislativa no me hace mayor sentido, tú puedes mandar un millón de leyes al Congreso y tenerte todo el día trabajando, pero que no sirva de mucho tampoco".

Para el parlamentario, "el gobierno al tener minoría en ambas cámaras, no tiene clara la estrategia de cómo abordar propuestas que son complejas y que requieren mayorías importantes. Entonces lo que ha habido es un juego por reconfigurar la política de alianzas en el Congreso, tratando de tensionar a la DC para tratar de inclinar una mayoría que hoy no tiene. Es un momento de gallito político antes que discusión de propuestas concretas".

"No tengo interés en defender al gobierno en esto (...) si uno quiere tener pega va a tener pega, si uno quiere pelear con el gobierno va a pelear", aseveró.

Finalmente, Boric descartó ser un "Blumel lover", respondiendo a las críticas de la diputada humanista Pamela Jiles: "Nunca lo he sido. No soy amante de ningún ministro ni parlamentario, voy al Congreso a trabajar, no a hacer amigos".