Gabriel Boric: "No hay agua en la piscina" para bajar a la mitad la dieta parlamentaria

El diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric reconoció en El Diario de Cooperativa que "no hay agua en la piscina" para que la comisión mixta del Congreso logre una rebaja transitoria del 50 por ciento de la dieta parlamentaria, luego que la Cámara Baja rechazara dejar en manos del Consejo de Alta Dirección Pública esta decisión.

Boric, que integrará la instancia, destacó que "lo bueno es que va a haber una decisión después de seis años que presentamos el proyecto, ya es ineludible que haya una decisión concreta en el corto plazo, por lo tanto, lo que hace seis años, para nosotros y para la mayoría de la opinión pública, era de sentido común, hoy se volvió un ineludible ético para el Parlamento".

El ex dirigente estudiantil añadió que "el sueldo de los parlamentarios en Chile es desproporcionado, no solamente respecto a la realidad del país, sino también a nivel comparado tanto en América Latina como a nivel de la OCDE, por lo tanto, el bajarlo no es un capricho de un grupo de diputados del Frente Amplio, es ajustarse a la realidad, tanto nacional como internacional".

Sobre el objetivo de la comisión mixta, Boric espera que "establezcamos un monto para que la rebaja no sea simbólica y que después los parlamentarios digan que eso lo decidió un consejo externo, no nosotros; sino que nos hagamos responsables de dar una señal clara a la ciudadanía de que esta tremenda diferencia de sueldos que hay en el sector público no puede seguir manteniéndose".

"Es razonable establecer una disposición transitoria que fije el monto de la dieta de parlamentarios, ministros y subsecretarios a la brevedad, porque seguir pateando la pelota para adelante, sin tomar una definición, sería absolutamente impresentable", remarcó.

DISCUSIÓN POR EL MONTO

El diputado por la Región de Magallanes agregó que "la discusión que tenemos ahora es si es que a esa definición que tiene que tomar el Consejo de Alta Dirección Pública se le pone un límite o no. Lo que nosotros hemos planteado desde el Frente Amplio es que no podemos desentendernos de esa discusión y dejárselo todo al arbitrio de un grupo de personas que, ellos mismo han manifestado, tienen problemas para tomar esta decisión".

Boric planteó que "nosotros creemos que hay que poner un límite en el monto, porque si no podría darse la paradoja de que el Consejo de Alta Dirección Pública, producto de las indicaciones que hizo el Senado, se viera amarrado de manos y no pudiera hacer una rebaja significativa, sino una rebaja simbólica (...) y eso consideramos que sería un insulto a la ciudadanía y que no tiene el efecto deseado".

El legislador concluyó que "lo que nosotros proponemos es poner un límite más claro. Nuestra propuesta es que la rebaja sea de un 50 por ciento, eso al parecer no tiene piso, no hay agua en la piscina para poder avanzar en esa dirección, por lo tanto, vamos a tener que conversar en la comisión mixta para ver si es que hay voluntad que haya una señal clara y significativa y no simbólica".

La comisión mixta sesionará a las 16:00 horas de este miércoles y está conformada por los diputados Paulina Núñez (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Leonardo Soto (PS), Matías Walker (DC) y el propio Boric (CS), mientras que el Senado aún no da a conocer quiénes serán sus integrantes.