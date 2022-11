Gobierno presentará propuesta para renovar el estado de excepción cada 60 días

La ministra de Interior, Carolina Tohá, anunció en el Congreso que presentarán una propuesta para que el estado de excepción constitucional se renueve cada 60 días tras varias renovaciones de 15 días, como ocurre hoy en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío.

Tohá explicó que "trajimos una propuesta y decidimos hacer un trabajo prelegislativo para transformarla en tramitación sólo si había condiciones políticas y disposición para avanzar en esta dirección. En ese trabajo prelegislativo escuchamos a las distintas bancadas y surgió una idea mejor que la que nosotros originalmente habíamos propuesto".

La ministra detalló que "sl principio queríamos crear un nuevo estado de excepción. Hay cuatro y queríamos crear un quinto, pero en el debate nos propusieron, y acogimos esa idea, que en lugar de crear uno nuevo estableciéramos una variante del estado de emergencia que es el que hemos estado aplicando".

Esta variante, explicó, "significa que cuando se han hecho varias renovaciones de 15 días, el ejecutivo tenga la posibilidad de solicitar una renovación por 60 días. A diferencia de las otras, ésta no incluye la reducción del derecho a reunión e irá acompañada de informes quincenales escritos para que el parlamento sí tenga un control de lo que se está haciendo".

La titular de Interior además abordó el rechazo al Presupuesto de Seguridad que hoy se abordará en el Senado. Al respecto, Tohá manifestó que "hemos escuchado las inquietudes de los senadores y senadoras para tratar de reponer esta partida que es fundamental. Ahí están todos los recursos para las policias, para los planes de prevención en municipios, el plan para la prevención del crimen organizado, sería inexplicable que termináramos este debate sin aprobar esos recursos".

"Los senadores han hecho observaciones que hemos recogido y se va a llegar con una propuesta que permita reponer el presupuesto y mejorarlo. El presupuesto contiene un incremento en materia de seguridad que hacía muchos años no se veía. Tanto en términos cuantitativos como cualitativos porque es una manera distinta de ejecutar los recursos. Es más coordinada, tiene elementos de equidad territorial y puede tener mejoras en ciertos aspectos específicos", concluyó.

"NO HAY RESPUESTA REAL"

En la comuna de Lautaro, al interior del fundo San Luis, desconocidos quemaron al menos tres camiones, maquinarias forestales y dos camionetas. La investigación está en desarrollo.

René Muñoz, presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, sostuvo que "la verdad es que esto es un desastre para la región y vemos que desde la visita del Presidente Boric a la Región de La Araucanía esto ha sido sin detención, todos los días, ya llevamos 14 días con esta violencia; hoy día se está extendiendo también a los parques nacionales, los bienes públicos, los bienes privados. La verdad es que no hay acción de parte del Gobierno, no vemos respuesta real en que se busque desbaratar y controlar de alguna manera lo que está ocurriendo, el estado de excepción no nos sirve".

En tanto, en la comuna de Vilcún desconocidos robaron un camión con madera además de implementos de los trabajadores, mientras que en Victoria un tren de carga fue atacado por desconocidos.