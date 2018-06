Harboe y ley de Responsabilidad Penal Adolescente: No todo se soluciona con leyes

El senador PPD y ex subsecretario del Interior Felipe Harboe comentó en El Diario de Cooperativa este sábado el anuncio del Gobierno sobre la nueva ley de responsabilidad penal adolescente afirmando que hay que esperar a ver el contenido del proyecto pero que "las cosas no siempre se solucionan con leyes".

"Las leyes pueden ser perfectibles y se pueden revisar, pero no me parece adecuado a que nos estemos acostumbrando en Chile a que cada problema que hay, hay que mandar un proyecto de ley, cada dificultad que tenemos es un problema de la ley", dijo.

"Las cosas no siempre se solucionan con leyes, acá hay problemas serios de gestión. He visto una disputa entre el Gobierno y el Poder Judicial y los jueces sólo entran a esta materia de seguridad cuando el delito ya se cometió y lo que la gente quiere es que los delitos no se cometan y eso es responsabilidad de los gobiernos y de las policías", agregó el ex ministro.

Respecto al proyecto en sí, Harboe aseguró que "son sólo anuncios, no tenemos contenidos de la reforma. (...) Todas las normas se pueden perfeccionar, veamos las modificaciones que plantean y el contenido porque si nos quedamos en los anuncios nos quedamos con letra chica que no es tan buena".

"Se pueden tener las penas del infierno, pero esto no se soluciona sólo con el aumento de penas. Aquí hay que meter el control de gestión a las policías para que los partes sean los adecuados, a los fiscales para que persigan como corresponde y limitar algunas atribuciones de los jueces para que no se disminuya la aplicación de la pena", concluyó.

El problema del control de armas

Además, Harboe afirmó que el mayor problema que enfrenta el Gobienro en materia de seguridad se reduce a un mal trabajo de control de armas, asegurando que "se requiere adoptar medidas concretas más que grandes leyes y grandes reformas. Aquí lo que tenemos que hacer es un nuevo trabajo de control de armas. Tenemos un problema serio, tenemos un sistema de control de armas que no funciona".

"El mercado de las armas también ha cambiado. Los delincuentes ya no compran armas, las arriendan. Hicimos una modificación ilegal que dice que si alguien es sorprendido con un arma de fuego ilegal arriesga una pena de cinco a 10 años, por esto los delincuentes andan con armas legales, van donde un señor que tiene un arma inscrita, se la arriendan por un rato y después se la devuelven", apuntó.

Piñera vs jueces

Por último, el senador PPD se refirió al "round" que vivió Sebastián Piñera con el juez de San Antonio, quien dejó en libertad a dos sujetos que fueron sorprendidos con armamento por considerar su detección como ilegal.

"Uno puede entender que el Presidente manifieste una opinión, me parece que es complejo entrar en disputa con el Poder Judicial pero, además, cometió un error técnico porque apuntó al juez solamente y en el caso de San Antonio hay responsabilidad también de Carabineros y del fiscal", aseveró.