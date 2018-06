Identidad de género: Adultos podrán cambiar sexo registral hasta dos veces

La comisión mixta para el proyecto de identidad de género definió que la futura ley ofrezca la posibilidad de retractarse a los adultos que quieran cambiar el registro de su sexo en los documentos oficiales.

La propuesta de la comisión dice que podrán hacer el cambio hasta dos veces, esto contrario a lo que proponía el Gobierno, que era reconocer el derecho de las personas trans a cambiar su sexo registral una sola vez en la vida sin retractarse.

Se trató de una propuesta de la diputada de RN, Francesca Muñoz, integrante de la autodenominada "Bancada cristiana por los valores" que reúne a parlamentarios evangélicos, teniendo la iniciativa sólo un voto en contra, del DC Matías Walker.

"Yo quería agregar el hecho de dar esta posibilidad de arrepentimiento porque en una decisión así a veces uno se complica, no lo toma de una manera madura, debido a que también hay estudios que dicen que la personalidad se consolida después de los 20 años, 21, 24 años. Entonces, quiero que se considere esta posibilidad de que toda persona mayor de edad podrá, hasta por dos veces, ejercer este derecho", explicó la diputada evangélica.

Mientras que el diputado Walker indicó que "tenía que ser una sola vez en el caso de los mayores de edad por un tema de seriedad, de oponibilidad respecto a terceros. Cambiarse de sexo no puede ser como deporte, tiene que ser un proceso serio".

"El próximo lunes viene el tema de los menores de 18"

La comisión mixta aún debe definir si se va a integrar o no a los menores de edad al reglamento, ante lo cual la presidenta de la instancia parlamentaria, senadora Adriana Muñoz (PPD), confirmó que la próxima semana se comenzará a debatir al respecto.

"El próximo lunes viene el tema de los menores de 18 años. Eso van a ser varias (sesiones), por lo menos vamos a tener dos sesiones dedicadas justamente porque el debate tiene que darse, uno no puede dividir a diputados y senadores que han presentado propuestas, al propio Ejecutivo, no nos puede inhibir de debatir y, por cierto, después votar", adelantó.

Muñoz indicó que "pasando aquello, en dos sesiones, ya iríamos más rápido porque ese es el punto más controversial".

Pelea entre Van Rysselberghe y Rolando Jiménez

De cara a la discusión de la próxima semana, un conflicto se registró este lunes en la comisión mixta cuando la senadora y timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, acusó al dirigente del Movilh, Rolando Jiménez -que estaba en la sala-, de insultarla en las redes sociales.

"Aprovechando de que vi aquí al representante del Movilh, Rolando Jiménez, me parece súper bien que estas reuniones sean públicas, pero no me parece que desde aquí, desde las sillas que rodean esta mesa, se insulte y se desprestigie a las personas que estamos votando y que tienen posiciones distintas", acusó la líder gremialista en la instancia parlamentaria.

La discusión continuó en los pasillos del Congreso, donde Jiménez le dijo que "me acusó en la comisión de que yo la había insultado", a lo que la senadora respondió que "no me voy a dar la lata de buscar porque tuitea mucho y me parece que la forma, no sólo porque soy mujer, sino además porque soy senadora, no puede empezar a gritonearme de la manera en que lo hace, porque creo que es una falta de respeto".

El dirigente del Movilh reaccionó señalando que "la senadora miente y ocupa de manera ilegal, inmoral, su fuero parlamentario para acusarme falsamente".

En concreto, la senadora reaccionó a una publicación en Twitter del 28 de mayo pasado donde Jiménez la trató de "fascista y tonta" ante una nota en la que ella dijo que "la educación no sexista es un título de la canción que puso la izquierda".