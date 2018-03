Identidad de género: Continúa división en Chile Vamos ante posible indicación del gobierno

Los partidos de Chile Vamos continúan divididos ante la posibilidad del ingreso de una indicación por parte del Ejecutivo al proyecto de ley de identidad de género, que permita el cambio de sexo registral de menores de edad con apoyo de sus padres.

Desde la UDI, el jefe de bancada Javier Macaya planteó que "es un tema que no tiene posición unánime, no solamente en la UDI (...) en bancadas como la de Renovación Nacional".

"Se comentó en el comité político del día lunes en La Moneda y entiendo que para todos los presidentes de partido fue razonable que se mantuviera en la misma lógica en que se ha mantenido este proyecto hasta el día de hoy, como una moción parlamentaria y no como un proyecto donde activamente había participado el Ejecutivo", manifestó.

La posibilidad que se encuentra socializando el gobierno actualmente es que los mayores de 14 años puedan cambiar su sexo registral con la autorización de sus padres, acompañamiento sicológico y la supervisión de tribunales de familia.

Además, se evalúa la existencia de una posibilidad de revertir este cambio tras cumplir la mayoría de edad, opción que aún no se ha tratado con los partidos.

En Renovación Nacional, un tercio está a favor de la postura del Gobierno y los otros dos tercios en contra, según indicaron desde el partido.

El diputado Leopoldo Pérez comentó que "a esta altura, que el gobierno ingrese con una indicación, no me parece prudente sino que inconveniente, porque en lo personal no estoy de acuerdo con la incorporación de los menores de edad".

Por su parte, Marcela Sabat aseveró que "cuando se trata de temas valóricos efectivamente no deben existir órdenes de partido como un regimiento, pero también creo que es importante que un gobierno defina cuales son sus lineamientos, sobre todo a la hora de atar estos temas".

Evópoli llamó a aclarar "impronta" del Ejecutivo

En paralelo, desde Evópoli esperan que el gobierno aclare la impronta que se le dará a temas con estas características durante los próximos cuatro años.

El senador Felipe Kast indicó que "hoy día vivimos en una coalición que tiene afortunadamente distintas miradas, más conservadoras, más liberales y ojalá que el gobierno pueda mostrar cuales son sus visiones y que los partidos respetemos la libertad del gobierno de valorar la visión de Sebastián Piñera".

"Si finalmente deciden abstenerse no lo encuentro grave, pero creo que lo mejor para el gobierno es que vaya mostrando la impronta que quiere darle a estos temas", agregó.