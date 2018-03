Identidad de género: Ministro Larraín enfrenta reunión clave con Chile Vamos

El Gobierno decidirá este lunes si ingresa una indicación para incluir la posibilidad del cambio de sexo registral a mayores de 14 años en el marco de la ley de identidad de género, tras una reunión con representantes de Chile Vamos.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se enfrenta a una posible reserva de constitucionalidad anunciada por la UDI, quienes rechazan -en su mayoría- la posibilidad de que menores de edad puedan cambiar su sexo.

Debido a eso, Larraín recibirá en esta jornada a la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, el diputado UDI Jaime Bellolio y a un representante de Evópoli que asistirá a nombre del senador Felipe Kast.

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, planteó que "vamos a tomar una opción y una decisión, con respecto tanto a los mayores de 18 años, como con respecto de los menores o de los adolescentes y eso se va a hacer luego de terminar de construir la forma jurídica en la que nos vamos a presentar en la comisión mixta y de consensuarlo con los partidos y dirigentes de nuestra coalición Chile Vamos".

Felipe Kast aseveró que "en esto claramente hay distintas sensibilidades, nosotros hicimos una postura que nos parece muy sensata y es que todos los menores de edad puedan ser parte del proceso, siempre y cuando cuenten con el apoyo de los padres y que pasen por el tribunal".

"Esta indicación fue finalmente aprobada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en su minuto, ahora me toca desde el Senado poder verla y claramente creo que sería una buena señal si logramos un acuerdo entre los partidos", dijo.

Sin embargo, la senadora indicó que "me parece prudente, al igual que lo recomiendan los estudios internacionales, que este tipo de legislación se haga en mayores de 18 años, cuando la persona tiene la madurez necesaria para poder tomar esta decisión. Se van a presentar indicaciones, aún no están claras".

UDI amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional

Van Rysselberghe remarcó que "es inconveniente incorporar a los niños en esta legislación. Creemos que un chiquillo de 14 años que está en pleno crecimiento no tiene la madurez necesaria, aunque sea con el permiso de los papás".

"Si se presenta, ya sea por una indicación parlamentaria o por una indicación del Ejecutivo, nosotros la vamos a votar en contra para evaluar posteriormente si es que es necesario recurrir y si tenemos las condiciones para poder ir al Tribunal Constitucional", precisó la senadora.

Ante estas declaraciones, Felipe Kast respondió que "no me sorprende la actitud de Jacqueline van Rysselberghe, yo no la comparto. Yo voy a ser parte de la comisión mixta y también va a estar ella y ahí tendremos que debatir y conversar".

"Claramente ella está en su derecho de ir al Tribunal Constitucional. Yo estoy convencido que la ley que vamos a aprobar va a ser una ley de muy buena calidad y, por lo tanto, no va a vulnerar ningún derecho constitucional de nadie", añadió el ex ministro.

En tanto, el presidente de RN, Mario Desbordes, apuntó que "dentro de Renovación Nacional hay posturas distintas, son proyectos que probablemente van a ser votados de manera distinta por nuestros parlamentarios en la bancada".

Desbordes agregó que en RN "hay libertad de acción en este tipo de proyectos y yo, por lo tanto, espero que respetemos entre nosotros, los parlamentarios de Renovación Nacional, las distintas opiniones".