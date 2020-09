Infraestructura crítica: Proyecto irá a comisión mixta tras rechazo en la Cámara

La Cámara Baja rechazó este miércoles el proyecto de resguardo de infraestructura crítica, que permite a las Fuerzas Armadas resguardar instalaciones como generadoras eléctricas y distribuidoras de agua potable, iniciativa propuesta por el Gobierno a raíz del estallido social de octubre de 2019.

Con 74 a favor, 68 en contra, 2 abstenciones, pero sin alcanzar el quórum de 93 apoyos, el proyecto no fue visado en su segundo trámite constitucional, por lo que pasará a ser debatido en una comisión mixta de diputados y senadores.

Esta Comisión Mixta estará integrada, por parte de la Cámara, por los diputados @LuisPardoS, @jalessandri, @LeoSotoChile, @matiaswalkerp y @jorbritoh. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 9, 2020

Desde la oposición, el diputado Jorge Brito (RD) agradeció "principalmente a la ciudadanía que se activó llamando a su rechazo, porque nos preocupa la forma en que el Presidente ve al país. Creemos que propicia la confrontación, el uso indiscriminado de las FF.AA. para asuntos que no les compete y este Congreso Nacional le dijo que no".

Mientras que el parlamentario Juan Antonio Coloma, de la UDI, fustigó en su cuenta de Twitter que "la oposición obstruccionista rechazó proyecto que faculta a las FF.AA. a proteger infraestructura crítica, como hospitales, torres de alta tensión, antenas, etc. !Solo obstruyen! ¿A quién benefician? A violentistas, delincuentes y terroristas. Esta violencia la rechazó!".

La #OposiciónObstruccionista rechazó proyecto q faculta a las FFAA a proteger #InfraestructuraCrítica, como hospitales, torres de alta tensión, antenas, etc

!!! Solo obstruyen !!!

¿A quien benefician?

A violentistas, delincuentes y terroristas

Esta violencia la #Rechazo pic.twitter.com/xRJh4H1KRF — Coloma Diputado (@Tono_Coloma) September 9, 2020

Desbordes lamentó revés

Tras el revés, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, sostuvo que "este es un proyecto que busca que se permita custodiar infraestructura crítica, uno sin que las Fuerzas Armadas intervengan en orden público, nada, no contempla que las Fuerzas Armadas tomen un rol de policías, se trata de cuidar lugares físicos específicos. Es este Congreso el que, mediante una ley, va a determinar cuáles son esos lugares".

Además, recordó que la norma fue aprobada en la Cámara Alta de forma transversal: "No entiendo por qué diputados de partidos políticos que en el Senado aprueban la norma, que contribuyen a mejorarla, acá la rechazan. No entiendo por qué invitan a expertos que representan a esos mismos parlamentarios, que son convocados por ellos en una serie de otras instancias, destacados constitucionalistas y la opinión de esos constitucionalistas para algunos partidos de oposición es extraordinariamente importante en unos temas y acá sencillamente no se considera", dijo.