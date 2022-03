Karol Cariola tras seguidilla de críticas de Jadue al Gobierno: "La ropa sucia se lava en casa"

La diputada comunista Karol Cariola apuntó que "la ropa sucia se lava en casa", después de varios días de cuestionamientos al Gobierno de parte de su correligionario y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, particularmente por el rechazo oficialista a un quinto retiro de fondos de pensiones.

Durante la última edición de su programa online "Sin maquillaje", el ex precandidato presidencial apuntó que "la gente no entiende las volteretas y no las soporta. Todos los de las bancadas de Apruebo Dignidad votaron a favor de los retiros, y lo que ellos consideraban que era tan bueno hace dos semanas, hoy día deja de ser bueno".

En su llegada al cónclave legislativo que se desarrolla en Cerro Castillo este viernes, Cariola se limitó a señalar que "el alcalde Jadue tiene su opinión, todos sabemos que siempre la ha dado públicamente", y que "hay algunos temas que tienen que ver con definiciones parlamentarias, y evidentemente desde las bancadas tendremos que discutir cómo nos vamos a pronunciar cuando corresponda".

"Creo que es muy importante que la discusión la demos en espacios internos, como se dice en términos populares, la ropa sucia se lava en casa", precisó la parlamentaria, que hoy en día preside la Comisión de Constitución de la Cámara, encargada de revisar el polémico proyecto.

EXPECTACIÓN POR PROPUESTA ECONÓMICA

Mientras que desde ambas coaliciones de Gobierno piden acelerar las medidas económicas, justamente para frenar el avance de otro retiro, se espera que en el encuentro de esta jornada, el equipo económico del Presidente Boric presente el detalle de su propuesta de recuperación inclusiva a eso del mediodía.

En la antesala, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) manifestó que "es urgente que el ministro (de Hacienda, Mario Marcel) presente alternativas de ayudas sociales, pero también entregarles argumentos de por qué es necesario el quinto retiro de una manera distinta, yo diría más inteligente, más complementaria con el Gobierno".

Aunque reiteró que "hay que revisar lo que plantea" el Ejecutivo en la materia, no confirmó que un paquete robusto pueda reemplazar a un nuevo rescate.

"Creo que lo más importante es que tengamos un diálogo franco, sincero, y que coloquemos los argumentos encima de la mesa. No puede haber un Gobierno vertical, autoritario; esa no es la forma ni el estilo de Gabriel Boric, al contrario, y eso es lo que esperamos poder concluir de esta jornada de trabajo", cerró.

SENADOR LATORRE: "TODAVÍA NO SOMOS UNA COALICIÓN"

A la vez, en la instancia de se le dará la palabra a los jefes de comité para que den sugerencias y comentarios sobre el plan de Gobierno y materias legislativas, así como sobre los espacios de coordinaciones, después de parlamentarios del PS y el PPD arremetieran contra el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, por la suma urgencia al proyecto de amnistía a los presos del estallido.

En esa línea, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) aseguró que "estoy convencido de que estamos en un pacto de Gobierno, pero todavía no somos una coalición de Gobierno, y no hay un ánimo societal de compartir un proyecto común".

El frenteamplista dijo esperar que hoy se limen "todas estas asperezas, que se han fijado como una especie de obsesión con el ministro Jackson, como si fuera el culpable de todo un diseño maquiavélico en contra del Senado, cuando está recién asumiendo la gestión".