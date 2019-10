Lagos Weber: El Gobierno dio un portazo a posibles acuerdos en la reforma tributaria

Senadores oficialistas anticipan un difícil futuro de la reforma tributaria tras los dichos de Sebastián Piñera, quien afirmó en El Diario de Cooperativa que no se puede negociar lo esencial al referirse a la reintegración, aspecto clave del proyecto, según el Mandatario.

En la oposición, en tanto, no cayeron bien las palabras del Mandatario y aseguran que se cae cualquier posibilidad de un acuerdo, a la que se "le dio un portazo".

El senador PPD de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber comentó que "el Presidente hoy día le dio un portazo a la posibilidad de entendernos en el Parlamento en el tema de la reforma tributaria. Así, yo no sé cómo se llega a entendimiento con un Gobierno que tiene minoría".

El legislador agregó que "creo que el único camino para adelante es votar, porque si el Presidente tiene una verdad, yo tengo otra verdad, ¿cómo dirimimos las verdades o las opiniones en el Parlamento?, votando, pero, como dijo el ministro del Interior, hay algunos que ven en la reintegración, que beneficia a poquitos chilenos con un monto de plata a su favor, como un dogma, sigan con el dogma".

Partidos de Chile Vamos se alinearán tras el Gobierno

Tras el comité político de este lunes en La Moneda, los partidos de Chile Vamos decidieron alinearse tras lo que proponga el Gobierno, con el riesgo de que se pueda caer cualquier tipo de acuerdo en el Senado.

Al respecto, el senador RN Manuel José Ossandón, quien este fin de semana afirmó que el Gobierno no tiene las votos para aprobar la reintegración, apuntó este lunes que "aquí no hay para qué alinearse o no. El que manda es el Ejecutivo y el Presidente de la República, por lo tanto, nosotros es poco lo que tenemos que negociar".

Sobre sus dichos del fin de semana, el ex alcalde de Puente Alto precisó que "yo lo que he dicho, por lealtad al Gobierno, es advertir que hay una posición muy dura de la oposición con el tema de la reintegración y que yo creía que esto había que separarlo, pero el Presidente toma la decisión y nosotros la vamos a apoyar".

"Yo lo he dicho en todos, pero el que toma la decisión final es el Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República", remarcó el ex aspirante a La Moneda.

En el Senado, el Gobierno necesita 22 votos para aprobar la reforma tributaria y actualmente Chile Vamos cuenta con 19 senadores, por lo que el Gobierno necesita tres senadores que voten a favor de la iniciativa, por lo que pueden resultar claves las posturas de las DC Ximena Rincón y Carolina Goic, más los independientes Carlos Bianchi y Alejandro Guiller.