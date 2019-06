Larraín respondió a Desbordes: La integración ha sido valorada por la OCDE y el FMI

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que la reforma tributaria, "tal como está", ha sido valorada por organismos internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al responder al presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien sugirió "adaptar" la iniciativa, "dejando de lado la integración".

La integración funciona como un "cupón de descuento" si una empresa ya paga su 27 por ciento de impuesto a la hora de que el socio de esta compañía deba pagar sus tributos personales, lo que podría aumentar el ahorro y la inversión, a juicio del Gobierno, sin embargo, según la oposición sólo beneficiaría a las grandes fortunas del país.

Antes de ingresar al comité político en La Moneda, el secretario de Estado remarcó que la iniciativa del Gobierno "ha sido evaluada y analizada en detalle por organismos internacionales que han planteado que tal como está, incluyendo, por supuesto, uno de sus puntos centrales, que es la integración, que es absolutamente central, ha sido valorada por organismos como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional".

El ministro Larraín añadió que "uno de los que más han hablado de este tema internamente son las Pymes, así que yo quiero decir que escuchemos la voz de las Pymes. La integración es una parte central de nuestro proyecto de modernización tributaria".

Pymes rechazaron sugerencia de Desbordes

A través de una declaración pública, los gremios de las Pymes rechazaron la sugerencia de Desbordes y pidieron que la reforma tributaria mantenga la integración del sistema, ya que "favorece a las Pymes, pues evitará que muchas empresas de menor tamaño tributen en niveles que no les corresponden, ni son justos", lo que "traerá justicia tributaria".

🔵Ahora: Gremios de las pymes rechazan declaración del Presidente de RN y piden que la reforma tributaria mantenga integración del sistema. @Cooperativa pic.twitter.com/cypj19aajJ — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) June 3, 2019

El secretario general de la Conapyme, José Carreño, explicó que "la integración para las Pymes es muy buena, porque con los dos sistemas hubo tanto desconocimiento de parte de las Pymes que quedaron tributando en un sistema que no les corresponde, entonces con la integración se tiene que tributar de acuerdo a lo que corresponde a todas las Pymes: más grandes, más chicas".

En tanto, Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, expresó que la reforma "debe apuntar a la simplicidad, o si no vamos a tener tremendos problemas en la agricultura, por lo tanto, la integración es algo elemental y espero que prime la cordura, la sensatez y que podamos sacar de una vez por todas este tema".

Round político

Tras el comité político de este lunes en La Moneda, el propio Desbordes aseguró que "nadie me ha planteado molestia, yo soy diputado y presidente de un partido político, no soy funcionario de Gobierno. Si alguien le ha planteado eso a usted, a mí no me lo ha dicho, a mí no me parece inoportuno".

"Yo represento a un partido político y tenemos que preocuparnos de lo que pasa hacia delante, apoyar al Presidente, apoyar al Gobierno. 16 mil militantes de Renovación Nacional, la elección más grande en partidos políticos de Chile, me ratificaron como presidente de Renovación Nacional, así es que cuando hablo es muy difícil desdoblarse. Hablé con mis parlamentarios, hablé con mi directiva", añadió.

A su vez, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sostuvo que "no es la mejor oportunidad para decirlo, es legítima su opinión, pero no es la mejor oportunidad para plantearla".