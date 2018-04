Las discrepancias que provoca en el oficialismo proyecto de identidad de género

A partir de este lunes una comisión mixta comenzará la discusión del proyecto de ley de identidad de género, iniciativa que ha provocado discrepancias en el oficialismo.

Es en esta instancia legislativa en la que se deberán acordar normas, procedimientos y adoptar acuerdos.

En ese sentido, uno de los aspectos que genera mayor ruido es la opción de que el Gobierno ingrese una indicación permitiendo el cambio de sexo registral a menores de edad con apoyo el apoyo de sus padres, situación que es rechazada desde los sectores más conservadores.

"Yo creo que mayores de 18 años es una cosa completamente distinta, yo no estoy de acuerdo con el cambio de sexo registral para menores de 18 años", dijo el senador de RN Manuel José Ossandón.

"El Presidente es libre de mandar la indicación que él quiera, es verdad que en el proyecto de la (ex) presidenta Bachelet los padres eran sacados de esto, me parece muy bien que participen los padres, pero no estoy de acuerdo con esa posición, porque los padres no tienen información ni tienen la capacidad para tomar una decisión sin equivocarse", añadió el legislador.

Los parlamentarios más conservadores de Chile Vamos son de la idea de que si se quiere avanzar en ese tema al menos no sea el Gobierno quien envíe la indicación, sino que sea una idea parlamentaria, esto considerando que la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe anunció un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) si es que se incluye a los menores de edad en la normativa.

Y es que un eventual recurso ante el TC del propio oficialismo en contra de una indicación del Ejecutivo podría dejar en un pie forzado a la Administración de Piñera.

Bellolio: Padres están por encima del Estado en esta materia

Por otro lado, desde el ala disidente de la UDI, el diputado Jaime Bellolio se mostró favorable al proyecto.

"Quienes hemos defendido que son las familias la esencia de una sociedad, que son los padres los primeros educadores de sus hijos y que por supuesto que están por encima del Estado en esta materia, no podemos contrariar esa misma argumentación en un caso tan sensible como este", aseveró el parlamentario.

"¿Por qué es importante que sea para aquellos que son mayores de 14? Obviamente la identidad sexual de un niño o una niña no termina a los 5 o 6 años, pero durante la adolescencia es cuando estas personas que sufren esta discrepancia tienen problemas que los pueden llevar a cuestiones muy dramáticas, es cuando más pueden florecer depresiones", añadió.

La comisión mixta que comenzará a sesionar desde este lunes está compuesta por los senadores Felipe Kast (Evópoli), Juan Ignacio Latorre (FA), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (País) y Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), además de los diputados Jaime Bellolio (UDI), Natalia Castillo (RD), Leopoldo Pérez (RN), Raúl Saldívar (PS) y Matías Walker (DC).