Latorre por estado intermedio: Es importante dar señales integrales, que no sea sólo más o menos militares

El senador de Revolución Democrática (RD) Juan Ignacio Latorre aseguró que desde la coalición de Gobierno han planteado que "es importante dar señales más integrales" respecto al conflicto que se vive en la Macrozona Sur, al mostrar reparos en la tramitación del estado intermedio que se busca imponer en esta zona del país, sobretodo para el caso de la relación del Estado con el pueblo mapuche.

Actualmente el Gobierno se mantiene en jaque ante la tramitación del estado intermedio que busca, entre otras cosas, proteger las rutas esenciales en la Macrozona Sur en manos de las Fuerzas Armadas, sin tener que recurrir a un estado de excepción constitucional, según el acuerdo al que llegaron con los camioneros para finalizar la paralización. Este proyecto cuenta con el apoyo del PPD y el PS, pero la coalición oficialista pone reparos, y el FA y el PC cuestionan volver a tener a los militares custodiando el orden público.

Para este lunes estaba prevista una sesión en la comisión mixta para que el Ejecutivo presentara una propuesta, sin embargo, tuvo que ser suspendida por falta de consensos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el senador RD indicó que "el Gobierno todavía no toma una decisión; está analizando distintas opciones", entre ellas, el estado intermedio a través de un indicación o usar el estado de excepción constitucional "pero por la vía administrativa". En esta línea, sostuvo que desde Apruebo Dignidad han planteado que "es importante dar señales más integrales, que no sea sólo más o menos militares o sólo para custodiar carreteras o no, que es respondiendo a la negociación con los camioneros, que entendemos el problema y hay que hacerlo".

"Entendemos ese problema, pero para el caso de la relación del Estado de Chile con el pueblo nación mapuche me parece que es importante dar señales más integrales y en eso hemos valorado el aumento del presupuesto para restitución de tierras, pero creo que hay que mostrar algo más integral", ahondó.

Y explicó que "nuestra postura es que acá hay una deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo nación mapuche, nosotros entendemos que es un pueblo nación que tiene diversidad de manifestaciones y expresiones (...) y esa diversidad se expresa políticamente, pero tienen una reivindicación común, que tiene que ver con derechos colectivos, con restitución territorial, con autonomía política, y eso es común tanto para las organizaciones que van por la vía rupturista como para las que van por las vías institucional".

DECLARACIONES DE LLAITUL SON UN "ERROR"

El parlamentario oficialista se refirió también a los dichos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien hizo un llamado al levantamiento armado en la Macrozona Sur y por lo cual el Gobierno interpondrá una querella criminal.

"Creo que es profundamente un error las declaraciones de Llaitul que, por lo demás, no es primera vez que lo hace, hay varias declaraciones de ese tipo en años anteriores donde él hace llamados a la resistencia armada, pero en este contexto, lo que está haciendo Llaitul es presionar a los sectores de la derecha más dura que quieren militarizar de manera permanente, no como un estado de excepción por un tiempo acotado, sino que permanente, el Wallmapu y ojalá volver a lo que fue la ocupación y mal llamada pacificación de La Araucanía", sostuvo.

Agregando que lo único que está haciendo es "generar ese tipo de reacciones y ser funcional a esa mirada más ultra de resolver el conflicto", y expresó que "si se logra una buena negociación de paz, si se logra un buen camino político, de inclusión institucional, estos grupos deberían ir desactivándose, entregando las armas y entrando en la vía institucional, pero ese es un camino no de la noche a la mañana".

No obstante, concluyó que "hoy por hoy el Gobierno tiene que enfrentar obviamente esos grupos con las herramientas que le da el estado de derecho".