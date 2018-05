Ley de Isapres: Girardi y Castro pidieron al Gobierno no presentar "un negocio más"

El senador Guido Girardi (PPD) y el diputado Juan Luis Castro (PS), ambos presidentes de las Comisiones de Salud de las dos cámaras del Congreso, pidieron al Gobierno que, en el marco de la "agenda de equidad de género", no presente un proyecto de ley de reforma a las isapres que sea "cosmético".

La materia ha estado en la polémica durante estos días, luego de que el Ejecutivo confirmara que planea un alza de los precios que pagan los hombres en las isapres para igualar los precios de los planes de las mujeres.

La petición de los parlamentarios se realizó luego de que la ministra vocera, Cecilia Pérez, afirmara, en entrevista con el diario El Mercurio, que en La Moneda están en sintonía con las demandas de las mujeres y que la izquierda, apropiándose de ciertas banderas de la sociedad, lo único que busca es que fracase.

"Yo celebro que la voz de las mujeres hoy sea una voz fuerte y que exista un Gobierno que las escucha. Cuando hay un Gobierno que escucha a la ciudadanía, que es cercano, entendemos pero no comprendemos que existan sectores desde la oposición que lo único que quieren hacer es que el Gobierno fracase. Eso es incorrecto, eso no es tener un sentido republicano de nuestro país", sostuvo Pérez.

La portavoz del Gobierno agregó que "uno puede cometer errores de novato, pero el Gobierno anterior cometió errores de profesionales y nunca fueron capaces de asumirlos".

Al respecto, los presidentes de las Comisiones de Salud le pidieron "al Gobierno que no envíe un proyecto que no será solamente cosmético, (sino) que envíe uno que sea una reforma de verdad profunda, que termine con los abusos y discriminaciones a la mujer, pero también a los niños, a los adultos mayores, que no sea cosmético, que no se un nuevo negocio", dijo Girardi.

Por su parte, Castro llamó al Ejecutivo a que "no nos digan que la mágica solución del problema de las mujeres solo pasa con cambiar el bolsillo de quien paga más, creando una nueva desigualdad que no tiene ningún sentido".

"¿Queremos dialogar? Sí. ¿Queremos conversar? Absolutamente, pero no queremos ilusionismo, ni queremos letra chica en los proyectos de ley, como lamentablemente ha ocurrido en los últimos años", zanjó el diputado socialista.

De momento, ambos legisladores descartan de plano alguna eventual interpelación al ministro de Salud Emilio Santelices sobre el proyecto de ley de Isapre; secretario de Estado que ya tuvo que enfrentar este mecanismo por su fallido protocolo de objeción de conciencia del proyecto de despenalización del aborto en tres causales.

Van Rysselberghe: "La forma es dialogando"

Desde el oficialismo defienden la postura del Gobierno, sobre todo por lo planteado por el Presidente Sebastián Piñera.

La presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, dijo que "llamaría la atención interpelaran al ministro de Salud por tratar de avanzar en un sistema privado mucho más justo, cuando la Nueva Mayoría, en los cuatro años que estuvo en el Gobierno, no hizo absolutamente nada".

"Efectivamente la forma es dialogando y no generando una oposición donde se quita la sal y el agua en temas donde todo el mundo reconoce importantes y donde hoy día se tiene la voluntad de avanzar", acotó la parlamentaria gremialista.