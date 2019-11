Límite a la reelección: Parlamentarios trabajarán en proyecto "sin letra chica"

Un grupo transversal de 16 parlamentarios, desde el Frente Amplio a la UDI, denunció "letra chica" en el proyecto de ley que limita la reelección a tres períodos en el caso de los diputados y a dos en el de los senadores.

Entre los firmantes de la carta están Pepe Auth (Ind.), Jaime Bellolio (UDI), Gabriel Boric (FA), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Giorgio Jackson (RD), Daniel Núñez (PC), Leonardo Soto (PS), Matías Walker (DC) y el senador de Evópoli Felipe Kast.

La misiva plantea que "es absolutamente inaceptable que los parlamentarios invoquemos derechos adquiridos para justificar que el límite a la reelección no considere los períodos ya ejercidos o permita sortear la norma cambiándose a otro territorio".

"Vamos a trabajar unidos, diputadas y diputados de distintas orientaciones políticas, para que la ley que vendrá a limitar la reelección parlamentaria no tenga letra chica y todos quienes hayamos completado tres períodos en la Cámara o dos en el Senado, no podamos presentarnos a la reelección en ningún territorio y facilitemos el indispensable proceso de renovación que reclama con fundamento la ciudadanía", añade el documento.

Al respecto, el senador Felipe Kast explicó que "no se entiende que el Congreso de la República esté tan desconectado de la realidad en un tema tan sensible como limitar la reelección de los parlamentarios. Me parece muy positivo que se limite la reelección, pero es inaceptable que aquellos que llevan en el Congreso 20 años digan que su período recién comienza en la próxima elección".

"Lo que necesitamos es una limitación de la reelección, pero sin letra chica y, por lo mismo, un grupo transversal de parlamentarios estamos empujando esta iniciativa, para que el período que ya tienen en el Congreso los parlamentarios cuente dentro del límite a la reelección", agregó el ex ministro.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad el pasado lunes en la comisión de Constitución del Senado y establece que los senadores pueden ser reelegidos sucesivamente sólo una vez; los diputados hasta dos veces consecutivas; y los consejeros regionales, alcaldes y concejales podrán ser reelegidos hasta dos veces sucesivas, sin embargo no contempla los períodos que las autoridades ya llevan en sus cargos.