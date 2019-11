Marcelo Díaz: "Ahora es cuando hay que hacer el esfuerzo y poner dinero en la gente"

Durante la discusión del Presupuesto 2020, el diputado PS Marcelo Díaz invitó al Gobierno a escuchar las demandas del movimiento social por mejorar las pensiones, la salud y el transporte público, por lo que emplazó al Ejecutivo a "hacer el esfuerzo y poner dinero en la gente".

El ex vocero de Gobierno afirmó que "si este Presupuesto no le dice algo a la gente que está en la calle hoy día, entonces no habrá paz social en Chile y ahora es cuando hay que hacer el esfuerzo y poner dinero en la gente".

También desde la oposición, la diputada PPD Andrea Parra remarcó que "la democracia está en peligro y parece que el Gobierno no se da cuenta de lo que está ocurriendo y hay otros en el Gobierno que sencillamente no quieren abrir el bolsillo y no están entendiendo lo que está pasando".

En el Partido Comunista, Camila Vallejo propuso que "si sólo con ver las grandes fortunas de nuestro país, los 10 personajes más ricos: Fontbona, Ponce Lerou, Paulmann, Saieh, Piñera, Angelini, Salata, Yarur, Matte; si sólo redujéramos a la mitad el patrimonio de estos súper ricos, nosotros podríamos aumentar, con esos recursos, 100 mil pesos todas las pensiones de los jubilados por 10 años".

En la Sala de la Cámara de Diputados estuvo presente el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien comprometió públicamente extender el beneficio de la rebaja de un 50 por ciento en la tarifa del transporte público a todas las personas mayores de 65 años y no solamente a los pensionados, como se estableció en el Senado.