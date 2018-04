Mario Desbordes desdramatiza diferencias en Chile Vamos por identidad de género

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, desdramatizó las diferencias públicas que han mostrado diferentes integrantes de Chile Vamos frente al proyecto de ley de identidad de género.

El diputado dijo a Cooperativa que considera "razonable" la "eventual propuesta del Gobierno", que incluiría a menores de edad entre 14 y 18 años, pero "sólo para el cambio de sexo registral, no el cambio de sexo físico", y además con "acompañamiento profesional, acuerdo los padres y del tribunal de familia"

El timonel indicó que si dicha iniciativa "no cuenta con el apoyo de todos los parlamentarios de Chile Vamos no se va a ver bien, pero tampoco es para morirse", porque éste "es un tema de conciencia".

"El Gobierno sabe que en este tipo de cosas no hay una obligación de los parlamentarios de alinearse con la propuesta gubernamental (...) No nos pueden pedir que votemos todos en una misma forma", aseguró.

"No es un compromiso de campaña"

Consultado por la situación de los 22 diputados de RN -del total de 36- que ayer se cuadró con la postura de la UDI en orden a excluir a los menores, Desbordes respondió: "Yo no sé si hay 22, para empezar... En la conferencia no había 22, pero ése no es el tema".

"Es una posición legítima y yo desdramatizaría esto, porque éste es un proyecto de ley que no está en el programa de Gobierno, no es propuesta de campaña, no es un compromiso nuestro, como coalición", sino que "es una decisión que va a tomar el Presidente (Piñera)" respecto de un tema que es "importante para la ciudadanía", dijo.

"No nos hemos acostumbrado al disenso"

En la misma línea, afirmó que cuando Jacqueline van Rysselberghe, la presidenta de la UDI, ha planteado la posibilidad de recurrir al TC "ha sido extraordinariamente respetuosa; nunca ha sido en un ánimo de amenaza ni de pelea".

"Lo que pasa es que no nos hemos acostumbrado, probablemente, a que haya disenso en este tipo de cosas, porque antes de que existiera Chile Vamos, cuando estaba la Alianza por Chile, todo este tipo de discusiones eran una batalla campal", reflexionó.

"Falta encontrar el tono"

Mario Desbordes reconoció que, en este punto, "está faltando un poquito" de coordinación en el bloque, asunto en el que también tiene responsabilidad el Gobierno.

"Hubiera sido bien bueno que el ministro (de Justicia, Hernán Larraín), conversara ayer con los diputados de Renovación. Ayer ningún ministro se acercó a la bancada y yo eché de menos eso. Se lo digo derechamente", comentó.

"Este tipo de episodios se pueden transformar en tremendas oportunidades para Chile Vamos: demostrarle a la ciudadanía que somos diversos, que convivimos con esa diversidad de manera respetuosa, amplia, abierta, tolerante... Éstas son oportunidades, el problema es que todavía no hemos encontrado el tono", sentenció.