Ministra Jara y votos oficialistas al "autopréstamo": "Vamos a tener que fortalecer el diálogo"

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se refirió a los votos oficialistas que estuvieron a favor del proyecto de "autopréstamo" de fondos previsionales, iniciativa que fue finalmente rechazada en el Congreso, y apuntó que "vamos a tener que fortalecer aún más ese diálogo a fin de que podamos también generar la unidad que nuestra alianza de Gobierno requiere desde el Parlamento".

La iniciativa, que requería de 89 apoyos para avanzar, obtuvo 96 votos en contra, 10 abstenciones y sólo 39 votos a favor, de manera que una moción en la misma línea no podrá ser discutida por un año.

En detalle, dentro de quienes aprobaron la propuesta, hubo 12 diputados oficialistas: Jaime Araya (Ind-PPD), Mónica Arce (Ind-Ecologista Verde), Carlos Bianchi (Ind-PPD), Félix Bugueño (FRVS), Karol Cariola (PC), Viviana Delgado (Ecologista Verde), Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Félix González (Ecologista Verde), Luis Malla (PL), Carolina Marzán (PPD), Camila Musante (Ind-PPD) y Hernán Palma (Ind-PC).

Lo anterior generó molestía al interior del oficialismo y el propio Gobierno. En conversación con Cooperativa, la ministra Jara indicó que "vamos a tener que fortalecer aún más ese diálogo a fin de que podamos también generar la unidad que nuestra alianza de Gobierno requiere desde el Parlamento", aunque resaltó que lo que prima "son argumentos y no instrucciones, y por tanto hay también un proceso en el cual el diálogo tiene que fortalecerse a fin de que esto pueda avanzar de la manera que nos parezca lo mejor para el bien del país".

Sobre el rechazo de la iniciativa, la secretaria de Estado dijo que "hay una valoración de que los argumentos que se pusieron sobre la mesa haya sido ponderados en su justa medida, lo cierto que ha ocurrido en varias ocasiones que las presiones por un consumo momentáneo de las familias que pueden haber pasado o estar pasando una dificultad económica tienen efectos cuando se producen los retiros de fondos previsionales"

"Los efectos que hemos visto han dejado demostrado que no es la forma de seguir respondiendo ante estas situaciones, así que sin duda hay una valoración de la amplia mayoría que se expresó hoy día en la Cámara", añadió.

La titular del Trabajo resaltó que el Gobierno tiene una "posición en particular, que es que los trabajadores no pueden seguir pagando las situaciones económicas que enfrentan con sus fondos de pensiones, esta solución o iniciativa que se dio en un contexto excepcional, cuando habían cuarentenas, había una alta tasa de desempleo, no habían ayudas sociales, no puede convertirse en la regla en general".

AYUDAS SOCIALES Y SEXTO RETIRO

Esta semana la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un paquete de medidas de seguridad económica presentado por el Gobierno, lo que contempla un aumento del Aporte Familiar Permanente (exBono Marzo), la creación del "Bolsillo Familiar Electrónico y un incremento de la Asignación Familiar y del Subsidio Único Familiar.

Acerca de la posibilidad de sumar otras ayudas sociales, Jara señaló que de "ninguna manera se cierra la puerta, el Presidente lo ha señalado, va a ir evaluando cada una de las medidas que tome también en función de los momentos que vamos viviendo"

La ministra del Trabajo, además, se refirió al proyecto del sexto retiro de los fondos previsionales, cuya discusión legislativa comenzará en abril próximo. "Esperamos que los argumentos que podamos entregar continúen pudiendo internalizarse también, porque tenemos que salir de esto con ingresos que sean estables para las familias y con una inflación que esté controlada, ese es un tema en el cual tenemos que hacernos cargo hacia adelante de manera responsable", explicó.

Finalmente, sobre la comparación entre la aprobación del proyecto de las 40 horas y el rechazo de la reforma tributaria planteada por el Gobierno, Jara expresó que la ciudadanía "valoraba mucho" la primera de ellas y que "son procesos distintos, los temas tributarios claramente son mucho más complejo de hacerlos propio por la ciudadanía que un tema de reducción de jornada laboral".

"Sin duda son temas distintos y hoy día tenemos la posibilidad de reconstruir ese momento para poder tener un nuevo en curso tributario al cual el ministro de Hacienda, que está liderando un proceso de diálogo, con distintas instancias de empleadores, trabajadores, académicos y organizaciones sociales, le vamos a poner todo el empeño para construir esa base de acuerdo que nos permita llegar al Parlamento con un proyecto", concluyó.