Mirosevic: "Hay buena disposición de izquierda y derecha para empujar esta agenda de seguridad"

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, anunció que votará a favor del proyecto de ley "Naín-Retamal", una fusión de iniciativas que se produjo la última jornada en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y llamó a todos los sectores políticos a "actuar con responsabilidad y no sacar un provecho político de estas circunstancias".

La instancia despachó a Sala este lunes el proyecto que aumenta las penas por delitos cometidos en contra de las policías, conocido como "Ley Naín" (nombre en honor al cabo Eugenio Naín, abatido por encapuchados en una emboscada en octubre de 2020 en La Araucanía).

A lo anterior, los parlamentarios de oposición incluyeron, mediante indicaciones, el contenido del proyecto "Ley Retamal" (nombre referido al suboficial mayor Carlos Retamal, quien fue agredido mientras fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio, en octubre de 2022), el cual busca legítima defensa en las actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial.

Esta medida, argumentaron desde Chile Vamos, fue para agilizar el trámite legislativo, situación que no agradó al Ejecutivo.

"TENEMOS DUPLICIDAD DE PROYECTOS, PERO VOTARÉ A FAVOR"

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente de la Cámara Baja aseguró que "vamos a votar siete leyes de seguridad esta semana, son tres sesiones especiales en particular sobre seguridad: antisicariato, antisecuestro, reforma a Gendarmería y antiextorsión, una respecto de control de identidad migratorio, otra respecto de ley "Naín-Retamal".

El diputado liberal expresó que "hay buena disposición de izquierda y derecha para empujar esta agenda, esa es la razón por la cual unánimemente se aprobó el suspender la semana distrital (...), pero efectivamente en el detalle de cada articulado, me da la impresión de que ahí van a haber algunas diferencias".

Respecto a la ley "Naín-Retamal", Mirosevic puntualizó que "en la práctica, después de la votación de ayer en la Comisión de Seguridad, tenemos una duplicidad de proyectos", pero que pese a lo anterior, afirmó que "voy a votar a favor, efectivamente hay algunas cosas que se puede mejorar de técnica legislativa, pero voy a votar a favor de los proyectos".

[📻] Mirosevic por proyecto "Retamal-Naín": Hay cosas que se pueden mejorar pero votaré a favor y el llamado es a todos los sectores políticos a actuar con responsabilidad y no sacar provecho político de estas circunstancias; hay que avanzar en esta agenda #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) March 28, 2023

Además, el parlamentario oficialista resaltó un llamado a todos los sectores políticos a "actuar con responsabilidad y no sacar un provecho político de estas circunstancias, aquí lo que necesitamos es que avancemos y nos pongamos de acuerdo en esta agenda, pero insisto: aquí hay un acuerdo grueso respecto de avanzar en estos proyectos"

Según proyectó el presidente de la Cámara Baja, "vamos a contar con la aprobación mayoritaria; es cierto que hay algunas dificultades de técnicas legislativa -si esto tiene que ir al Código Penal o al Código de Justicia Militar-, hay un debate ahí respecto de la fórmula para hacerlo mejor, respecto del propósito de fondo, en eso no hay ninguna diferencia: de izquierda a derecha estamos todos de acuerdo en que hay que dar protección a Carabineros y eso el Gobierno no tiene ninguna duda".

Finalmente, el parlamentario liberal defendió la política impulsada por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, de destruir las "narco casas", y dijo que "si los alcaldes tienen la facultad legal de demoler una ampliación ilegal, tienen que hacerlo", puntualizando que "entiendo que a ratos hay una reacción en contra de quien lo hace, yo digo a mí me da lo mismo el alcalde Carter (...). No se trata de él, yo creo que la idea es necesaria que la abrace todo alcalde de Chile, yo fuera alcalde voy y destruyo esas casas inmediatamente, no tengo ninguna duda, porque son un monumento a la ausencia del Estado".