Naranjo ofrece hablar un mes sin parar para que diputados en cuarentena puedan votar la acusación a Piñera

Este lunes se votará en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, sin embargo, ya son tres parlamentarios que no podrán estar presentes debido al contagio de Covid-19 de Gabriel Boric.

Al diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, se suman los parlamentarios Giorgio Jackson (RD) y Gonzalo Winter (CS), quienes fueron contacto estrecho de Boric y que, según lo establecido por la autoridad sanitaria, deberán estar aislados por siete días, es decir, hasta el día martes, por lo que se perderían la votación programada para el día lunes e impediría la obtención de los 78 necesarios para aprobar el libelo.

Pero, ¿Qué maniobras se manejan desde el Congreso? Tras conocerse esta situación, en primera instancia, el presidente de la Cámara Baja, el diputado Diego Paulsen (RN) descartó postergar la votación ya que "tenemos plazos constitucionales establecidos", por lo que surgió la idea de implementar la "Ley Lázaro", que consiste en extender las intervenciones de los parlamentarios.

"Si el diputado acusador toma la decisión de hablar las 24 horas para llegar al día martes, es decisión de ellos", apuntó Paulsen.

"La sesión especial convocada a las 10:00 del día lunes para ver al acusación va a terminar (en caso de aplicar la ley Lázaro) a las 09:30 del día martes, si es que el diputado acusador tiene la voluntad de hablar hasta esa hora. Se cierra, se reinician los sistemas en la Cámara y partimos con la sesión ordinaria ese martes a las 10:00 y por prioridad constitucional la acusación sigue siendo el tema a debatir hasta que el diputado acusador termine y se ponga en votación", puntualizó.

En esta misma línea, el diputado y subjefe de bancada del Partido Socialista (PS), Jaime Naranjo, aseguró que "vamos a aplicar la Ley Lázaro: hasta que los enfermos caminen", haciendo una referencia bíblica sobre la necesidad de hablar hasta que los muertos caminen.

Explicando que "puedo hablar 72, 96 (horas) o cinco días... si es por acusar a Piñera puedo estar hablando un mes, no que en un día se ve la acusación constitucional, sino que diariamente la Sala va a sesionar hasta votar la acusación constitucional".

Vamos aplicar la Ley Lázaro, que dice "hasta que los diputados puedan caminar"... vamos aplicar esta ley para sacar adelante la #AcusaciónConstitucional contra @sebastianpinera pic.twitter.com/iQ507a0YUG — Jaime Naranjo AH-68 (@diputadonaranjo) November 4, 2021

LA DISYUNTIVA DE LA EXTENSIÓN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN

No obstante, de darse todo el panorama anteriormente descrito, no se alcanzaría a votar la extensión del estado de excepción constitucional para cuatro provincias de la macrozona sur, que por ley debe ser aprobada por el Congreso y, de no ser votada, se da por extendida.

El martes, en tanto, es el plazo fatal para votar esta extensión y, si se alarga la sesión por la acusación constitucional, no se votará el estado de excepción.

"Nosotros tenemos también convocado para ese martes, la votación de la prórroga al estado de excepción en La Araucanía y Arauco. Y es el último día que tenemos nosotros para también votarlo, porque si dentro del quinto día no se pronuncia el Congreso se entiende por prorrogado el estado de excepción. Por lo tanto, ahí tendrán que ver ellos y sopesar qué es lo que quieren ver y votar en esa sesión", acotó Paulsen en La Tercera.