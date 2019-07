"No más premios para abusadores": Presentan proyecto para revocar galardones

La diputada Camila Rojas (Comunes) presentó un proyecto que busca establecer un mecanismo para revocar los premios nacionales, luego de las denuncias en contra de Hugo Montes.

La iniciativa incorpora modificaciones a la Ley 19.169, creando un procedimiento para revocar el premio si el beneficiario es condenado por pena aflictiva o la existencia de antecedentes de abuso sexual, acoso sexual o violencia de género.

"Este proyecto viene a hacerse cargo de un vacío legal que ha dejado de manifiesto el caso gravísimo de Hugo Montes. La idea es que con este cambio tengamos la posibilidad de revocar el Premio Nacional a una persona premiada, por situaciones que hayan ocurrido antes o después de su premiación", indicó la parlamentaria.

"Un Premio Nacional es un reconocimiento tan importante que no puede tenerlo alguien con los antecedentes que hemos conocido, no solo porque no corresponde que el Estado lo reconozca, también porque continuar premiando a Hugo Montes, con una pensión mensual además, constituye una agresión constante y muy dolorosa para todas sus víctimas. Esperamos que el apoyo transversal a esta iniciativa signifique también su rápida tramitación", añadió.

Entre los parlamentarios que ya han manifestado su apoyo al proyecto se encuentran Matías Walker (DC), René Saffirio (Ind), Camila Vallejo (PC), Pamela Jiles (PH), Gabriel Boric (MA), Natalia Castillo (RD), Jaime Bellolio (UDI), Sebastián Keitel (Evópoli) y Gonzalo Fuenzalida (RN).