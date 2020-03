Oposición se enfoca en la reforma previsional ante el reinicio del debate legislativo

Entre la hoja de ruta del Gobierno para el 2020, que tiene a la agenda social como su foco principal, en paralelo al plebiscito de abril y la seguridad ciudadana, la oposición se centra en la reforma estructural del sistema de pensiones, con miras a su próxima discusión en el Senado.

"La prioridad número uno para nosotros es la reforma del sistema de pensiones, pero queremos ser bien claros: lo que hay hoy día, lo que salió de la Cámara de Diputados no es aceptable", afirmó el presidente del PPD, Heraldo Muñoz.

De acuerdo al ex canciller, la medida debe profundizarse hacia "un sistema de seguridad social mixto donde exista un paquete especial de equidad de género, que no está presente en esta propuesta".

"Por ejemplo, las mujeres son las que, en más de un 90 por ciento, tienen que dedicarse a cuidar a los adultos mayores dependientes, y tienen que salir entonces del mercado trabajo para realizar esta labor no remunerada. Por tanto, nosotros proponemos que haya un bono especial para esas mujeres que tienen que hacer ese trabajo", planteó Muñoz.

Desde el oficialismo, el diputado de la UDI Jaime Bellolio espera que "las principales preocupaciones de los chilenos sean los primeros que se resuelvan antes del plebiscito", y puso el foco en pensiones, ingreso mínimo y la reforma a Fonasa.

PRSD: El Presidente no escucha

En esta misma línea, el timonel del PRSD, Carlos Maldonado, señaló que "nos gustaría ver en el Parlamento proyectos que atiendan las demandas ciudadanas de verdad, en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de educación".

"El Gobierno todavía no ha entendido que se requieren reformas de fondo, trata de mantener un control sobre la agenda legislativa que no tiene, no tiene material en el Parlamento, y claramente está en una ínfima cifra de apoyo ciudadano", reflexionó.

Para el radical, "el Presidente tiene una personalidad especial, no escucha, y en ese sentido, los proyectos que están en el Parlamento no dan cuenta de las demandas ciudadanas debidamente".

"No atienden a cambiar la estructura del país en términos de distribución del ingreso, ni de bienestar de las personas", concluyó.

Además de este debate social, esta semana el Congreso también tendrá la interpelación a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, programada para este martes 03 de marzo, tanto por las políticas contra la violencia machista como las denuncias de violencia política y sexual que mujeres y disidencias han presentado desde el 18 de octubre pasado.

La diputada de Comunes Camila Rojas, que será la interpeladora, explicó que la instancia tendrá "dos ejes: el primero tiene que ver con violencia hacia las mujeres. En términos generales, lo que queremos saber es el rol que ha tenido el Ministerio, la ejecución de planes, políticas y programas en esta materia".

"El segundo gran tema tiene que ver con violencia política y sexual. En ese sentido, por supuesto que vamos a tomar casos o situaciones ocurridas desde el 18 de octubre hasta ahora", agregó.