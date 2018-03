Ossandón: "El Gobierno no puede obligar a ningún partido en los temas valóricos"

El senador RN Manuel José Ossandón advirtió en Cooperativa, a propósito de los debates de la ley identidad de género y la adopción homoparental, que "el Gobierno no puede obligar a ningún partido en los temas valóricos"; más aun si en Chile Vamos es conocida la existencia de diferentes sensibilidades frente a los mismos.

"Es muy fácil equivocarse"

Ossandón dijo a El Diario de Cooperativa que en la ley de identidad de género "hay que hacer un debate donde tienen mucho que decir los especialistas y los médicos".

"Esta ley es necesaria por lo que ha pasado, (...) pero yo creo que cualquier determinación de menores de edad, adolescentes, debe tener alguna institución superior estatal, médica, que ayude a no cometer errores, que es lo que decían todos los especialistas", opinó.

"Aquí, desgraciadamente, muchas veces no se habla con la verdad. Los mayores de 18 años están fuera de cualquier discusión (para el cambio de sexo). El tema es –por lo menos yo lo escuché en muchas exposiciones de especialistas (en el Congreso)- no equivocarse, por el bien de la persona. (...) Se pueden cometer errores muy graves. Es muy fácil equivocarse en esto y tratar a una persona de una manera, pero después tenía otra", alertó el ex candidato presidencial.

Ossandón aseguró que ante los parlamentarios expertos endocrinólogos "contaron el caso de un varón al que, por una mala decisión, se le extirparon los testículos y a los 17 años tuvo un desarrollo hormonal fuerte masculino y terminó siendo un hombre castrado".

"Yo creo que hay que abrirse al tema, pero ser muy cuidadosos, especialmente con los menores de 18 años", remarcó.

Voto "en conciencia"

En este contexto, el legislador restó gravedad a la posibilidad de que la UDI recurra al Tribunal Constitucional; opción que ya ha puesto sobre la mesa.

"Me parece que todas las cosas que son de principios y valores son en conciencia. Yo, por lo menos, no pertenezco a una secta. En los temas valóricos no puede ni debe haber órdenes: cada uno debe hablar de lo que piensa y siente", sostuvo.

"Estamos hablando de un tema de principios y el Gobierno no puede obligar a ningún partido en los temas valóricos", advirtió, extendiendo esta misma perspectiva a la posibilidad de que la adopción por parejas homosexuales se incluya en la nueva ley anunciada ayer por Sebastián Piñera.

"Repetimos lo mismo: en los temas valóricos nadie puede obligar a otro, así que esperemos qué es lo que venga y ahí lo vamos a conversar", sentenció.