"Para discutir con seriedad y tiempo", FA rechazó votar hasta total despacho las RUF

En medio de la conmoción nacional por el asesinato a tres carabineros en Cañete (Región del Biobío), que obligó al Congreso a suspender la semana distrital y regional -programada a partir de este lunes-, la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó esta tarde a revisar diversos proyectos en materia de seguridad, principalmente el de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y la Ley de Inteligencia.

La Comisión de Defensa inició la tramitación de la iniciativa que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, que desde noviembre de 2018 se encuentra en el Parlamento. El Ejecutivo fue representado por la exministra Ana Lya Uriarte, asesora legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Al comienzo de la audiencia, el Gobierno presentó un paquete de indicaciones que serán votadas en detalle en los próximos días. Así las cosas, se entiende que la normativa no va a despacharse esta semana de la Comisión de Defensa.

La decisión de no comenzar de inmediato la deliberación de las enmiendas, explicó el presidente de la instancia, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), obedece a "darle una buena tramitación a este proyecto de ley y no una tramitación atolondrada".

"No es voluntad mía someter a votación el paquete completo de lo que hoy día existe o lo que está por ingresar (...), entendiendo que puede resultar, incluso, complejo para la opinión pública. Estamos hablando del sistema de inteligencia y, desde ese punto de vista, no podemos generar una acción legislativa que vaya en contra de los intereses superiores de la nación", enfatizó.

POSTURA DEL FA

En paralelo, las comisiones de Seguridad Ciudanana y Constitución comenzaron a sesionar unidas para sacar adelante la iniciativa de las RUF, con la participación de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y su par de la Segpres, Álvaro Elizalde.

En la previa de la instancia, el presidente del comité de Constitución, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), había anunciado que se convocarían ambos grupos parlamentarios "para que en dos días (hoy y mañana) podamos sacar esta ley y rápidamente podamos despacharla a Sala".

En ese sentido, al momento de que el exdemocratacristiano preguntó a los presentes por un acuerdo para votar las RUF hasta total despacho, la diputada Maite Orsini (Revolución Democrática) fue la única en rechazar la solicitud de Calisto. La frenteamplista explicó que, aunque comparte "la premura" del proyecto y su bancada está dispuesta a "trabajar todas las horas que sean necesarias (...), no queremos que no se pueda discutir con la seriedad y con el tiempo que requiere".

"(En el FA están) disponibles a que haga sesiones de 10 o 12 horas, pero citar hasta total despacho implica que eventualmente tengamos que despachar el proyecto con una discusión poco adecuada para la urgencia que este proyecto tiene", añadió Orsini.

LLAMADO DE CHILE VAMOS AL GOBIERNO

Desde Chile Vamos, el diputado Diego Schalper (Renovación Nacional) manifestó la disposición de la oposición en avanzar en la materia e hizo un llamamiento al Gobierno a "que convenza a sus parlamentarios de que tramitemos esto hasta total despacho".

"Para nosotros es incomprensible que sea una diputada Gobierno la que impida que tramitemos esto hasta total despacho", apuntó.

"Nosotros vamos a votar a favor de las RUF, pero iguales y parejas para todos. RUF donde Carabineros no tenga que preguntarle si es migrante o chileno, donde Carabineros no tenga que averiguar si son pueblo originario o no", sostuvo el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).

"Aquí necesitamos darle atribuciones a Carabineros para que pueda actuar. Y respecto a la Ley de Inteligencia, está parada porque el Gobierno no presenta las indicaciones que ahora la estamos obligando a presentar, porque no podemos seguir esperando a un gobierno ineficiente a la hora de presentar indicaciones", agregó.

La presidenta de la Cámara e integrante de la Comisión de Constitución, la diputada comunista Karol Cariola, destacó que "todos los presidentes de las comisiones, con quienes hablé personalmente, manifestaron su máxima disposición de poder avanzar, y de avanzar no solamente en estas dos convocatorias en los días que ya hemos acordado, sino que, incluso, de aumentar los días legislativos la próxima semana".

La titular de la Corporación adelantó que si uno de los dos proyectos es despachado totalmente por las comisiones, se va a citar a una sesión especial de la Sala el próximo jueves para su votación.

SENADO BUSCARÁ DESPACHAR LEY ANTITERROSTA

Respecto al Senado, el presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores (DC), anunció que este martes se reunirán para fijar las prioridades legislativas, y que el jueves buscarán despachar el proyecto de ley antiterrorista.

Tal como lo anuncié ayer, al haber convocado a la comisión de Seguridad del Senado para esta semana, se ha suspendido la semana regional para legislar con celeridad una serie de proyectos, la mayoría aún en la Cámara.

He pedido discusión inmediata para ley antiterrorista. pic.twitter.com/IGCKrMsCO4 — Iván Flores García (@ifloressenador) April 28, 2024

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), señaló que hoy "no se puede aplicar la ley antiterrorista, (porque) tiene dificultades para probar el ánimo de querer causar terror en la población".

"Está en la Comisión de Constitución, se le presentaron 42 indicaciones que son las que tendrían que ser analizadas, discutidas y finalmente resueltas durante la sesión que ellos van a tener mañana. Si no es esta semana, nosotros lo podríamos ver en Sala la próxima semana, lo importante es que esta modernización de nuestra legislación antiterrorista la tengamos cuanto antes, no hay excusa para no avanzar en esta legislación", explicó el senador de Chile Vamos.