Piñera: Hay diputados que critican todo, y con qué ropa si sacaron dos o tres votos

Ante la difícil tramitación de algunos proyectos del Ejecutivo en el Congreso, en especial la reforma previsional, el Presidente Sebastián Piñera cuestionó que hay diputados que tienden a criticar todo, "y ¿Con qué ropa? Dos o tres votos".

El Mandatario manifestó en Radio Pudahuel que cuando algunos le dicen que "'vas a chocar contra la pared, el Congreso no te va a dejar pasar ni una, el Congreso ya está en otra'", su respuesta es que "no me logro imaginar que diputados y senadores vayan a negar un reajuste necesario a las pensiones a un un millón 700 mil personas".

Sin embargo, el que su administración pusiera discusión inmediata a la reforma generó un gran descontento en la centroizquierda, pues arguyen que el plazo máximo de seis días para analizarla podría entorpecer la tramitación, reanudada el miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado.

Considerando esta resistencia del bloque opositor, el Presidente sostuvo que "es verdad que produce extrañeza y a veces cierta molestia que personas con dos o tres votos estén representando a la gente".

"Uno dice: un diputado, que es el que más critica, ¿Con qué ropa? Dos, tres votos", y por lo tanto, Piñera anticipó que "estamos viendo es que haya un piso, o sea, que para ser diputado o senador haya que tener un piso, un mínimo de votos".

En la víspera, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló en Cooperativa que si bien se abren a dialogar sobre la distribución de la cotización adicional del 6 por ciento -una de las piedras de tope en las negociaciones-, "al menos una parte tiene que ir a las cuentas personales".

Por otro lado, durante la entrevista de esta mañana el Jefe de Gobierno defendió el regreso de niños, niñas y adolescentes a clases presenciales a pesar del complejo momento de la pandemia, y respaldó a Carabineros, señalando que si la institución "no existiera, estaríamos en la ley de la selva".