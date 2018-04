Presidente Piñera por identidad de género: "Es un tema que no se puede eludir"

Al cumplir este miércoles un mes en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera se defendió del "fuego amigo" en Chile Vamos respecto a la postura del Ejecutivo sobre el proyecto de ley de identidad de género.

El lunes pasado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, oficializó la postura del Ejecutivo frente a este tema en la comisión mixta del Congreso: los menores de 14 años quedan fuera, y para los adolescentes entre 14 y 18 años se permite el cambio de sexo registral, pero no la intervención quirúrgica ni el tratamiento hormonal.

Ante las críticas en su sector por esta posición, el Mandatario aseguró en entrevista con Bienvenidos que "muchos en mi sector me decían '¿para qué te metes en esto?'. Muy simple, no está en el programa, claro que no está en el programa, esto es un problema real".

"Por eso en esta discusión, que está en el Congreso, a pesar de que muchos en nuestro sector nos decían 'como estamos divididos, Presidente, no se meta'. ¡No! Un Presidente no puede eludir el tema por no querer provocar un problema", aseguró el Jefe de Estado en el matinal de Canal 13.

Piñera indicó que "le he expresado franca y honestamente lo que yo creo que es lo mejor para los chilenos y, por eso, el Gobierno tomó posición y está buscando un acuerdo. Hay algunos que dicen 'nadie puede hacer nada hasta los 18 años', incluso amenazan, hay otros que dicen 'todos pueden hacer lo que quieran cuando quieran'. Tampoco".

"Hemos buscado una solución", aseveró.

Defensa a propuesta de conmutar penas a reos terminales

Otra iniciativa que salió a defender La Moneda es la propuesta para conmutar por arresto domiciliario las penas de enfermos terminales o de "muy avanzada edad", sin hacer distinción respecto de los condenados por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, defendió la idea, recalcando que existen razones humanitarias.

Desde la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el parlamentario Jorge Alessandri (UDI) indicó que "para muchos se refería directamente a enfermos de Punta Peuco y el ministro (nos) explicó que no, que era una cuestión mucho más grande que buscaba otras cosas".

"Lo que yo propuse, dije 'mayor de 75 años, con más de la mitad de la pena cumplida y enfermo'. Esas tres cosas, cumplir esas tres cosas es re difícil", aseveró.

Su par de RN, Gonzalo Fuenzalida, manifestó que "esto no discrimina en tipos de delito. Es cualquier tipo de delito, porque lo que mira acá no es el delito cometido, eso ya se juzgó y se sentenció, sino que lo que mira es la dignidad humana que merece aún cuando haya cometido un delito terrible. Morir cercano a sus seres queridos y en un lugar bastante más acogedor que una cárcel".

Por el primer mes de Gobierno, el Mandatario y sus ministros han usado el hashtag #1MesJuntosPorChile en redes sociales en una jornada de marcada por balances y donde se sigue definiendo la hoja de ruta.

Durante la tarde de este miércoles, a las 17:00 horas, se realizará un consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda, donde se revisarán los cambios hasta las comisiones por los acuerdos nacionales, además de la crítica de la oposición.