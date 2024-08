Principio de acuerdo para que el Senado despache en enero la reforma de pensiones

El Gobierno y el Senado están a próximos a sellar un principio de acuerdo sobre la forma y los tiempos para tramitar y despachar la reforma previsional, esto en medio de la polémica que se generó por la cuestionada minuta -sin firma ni logo- elaborada por el gremio de las AFP y que critica ciertos elementos del debate que ya fueron acordados.

El Presidente Gabriel Boric afirmó esta mañana que "las AFP, durante mucho tiempo, han utilizado parte de los recursos que ganan con las cotizaciones de los chilenos y chilenas en hacer propaganda por su causa. Lo que diga la asociación de AFP es parte del debate legítimo en democracia, pueden expresar su opinión, (pero) no lo considero tan relevante".

"Ellos claramente están defendiendo su interés, pero a mí lo que me importa es que las pensiones suban, y suban ahora, no en 20 años, no en 10 años, ahora. Las pensiones en nuestro país no alcanzan para vivir y, por lo tanto, es urgente una reforma, y esto lo han comprendido todos los sectores políticos", manifestó el Mandatario.

La sesión de la Comisión del Trabajo en el Senado de este miércoles contó con la participación de los ministros del Trabajo, Jeannette Jara (PC), de Hacienda, Mario Marcel, y de la Secretaría General de la República, Álvaro Elizalde (PS).

En la instancia, se acordó una metodología de trabajo -que todavía debe ser revisada y autorizada esta tarde por la Sala- para que se realice la tramitación general y en particular del proyecto de una sola vez, evitando más dilación en el proceso.

Los diferentes actores acordaron que el proyecto se vote de la mencionada manera, con el compromiso de que posteriormente se realicen algunas modificaciones.

"Si bien el objetivo es destrabar el proyecto de ley y sacarlo adelante, esto tiene que ser con ciertos elementos que nos comprometan mutuamente para que este proyecto de ley se pueda convertir en realidad, saliendo despachado del Senado a más tardar en el mes de enero de 2025", aseveró la titular del Trabajo, Jeannette Jara.

"Esto significa que el proyecto tendría que ser tramitado en esta Comisión y en la Comisión de Hacienda con cierta celeridad", agregó la secretaria de Estado.

PROTOCOLO DEL GOBIERNO

La ministra Jara también presentó un protocolo que incluye nueve temas prioritarios a tratar durante la tramitación del proyecto, entre los que se encuentran desarrollar mecanismos para elevar el ahorro para las pensiones, que involucre el aumento de la tasa; la disminución de la informalidad previsional e incentivos para prolongar la vida activa.

El ministro Marcel explicó que dicha idea fue planteada como una forma de garantizar la unidad de toda la reforma y evitar que se pretenda separar ciertos contenidos para que sean tratados en otros proyectos.

En la Comision de Trabajo del Senado, ministra @jeannette_jara presenta protocolo de tramitación legislativa para que avance la reforma por #MejoresPensiones (1/2). pic.twitter.com/ZeD1Uuk7FG — Trabajo y Previsión Social (@MintrabChile) August 7, 2024

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), afirmó que "obviamente cada cual tiene el derecho a votar como le parezca, ojalá siempre uno pueda coincidir, es un espíritu normal, pero tanto respecto de los senadores del oficialismo como de la oposición, no están obligados a votar de una forma determinada, sino que conforme al debate que se pueda plantear en esta discusión.

"Y también creo que es importante, para precisar, que esto se haga con un horizonte de tiempo, porque esto no puede ser que sea indefinido, por eso hay que colocar espacios de tiempo que parecen razonables", agregó el legislador gremialista.

En caso de concretarse el principio de acuerdo, se prevé terminar con el segundo trámite legislativo de la reforma previsional en enero de 2025.