Se aplazó votar la extensión del estado de emergencia y comisión mixta verá el cuarto retiro

La comisión mixta se reunirá este miércoles a las 15:00 horas para discutir el proyecto del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, en cuya instancia se espera votar las 18 indicaciones que fueron presentadas a esta iniciativa.

Durante la mañana estuvo la duda si se realizaba o no dicha sesión, ya que topaba con la votación de la extensión del estado de excepción constitucional en la macrozona sur en el Senado. El senador Pedro Araya (independiente) indicó que "de mantenerse esa sesión, la comisión mixta no va a poder sesionar dado que, por reglamento del Senado, mientras sesione la Sala no pueden funcionar en paralelo comisiones".

El diputado socialista Marcos Ilabaca criticó que "resulta bien impresentable el dilatar permanentemente algo que hoy día los chilenos están esperando. Yo le he señalado no solamente a la comisión, estamos absolutamente disponibles para discutir en el día y la hora que sea necesario, y los momentos y las horas que sean necesarias para terminar con la tramitación de este proyecto que es urgente para toda la ciudadanía en nuestro país".

"Creo que es fundamental que el senador Pedro Araya nos convoque apenas exista el momento en el Senado y procedamos al proceso de discusión de un proyecto de ley que es importante y que los chilenos están atentos", recalcó.

No obstante, posteriormente se confirmó que se votará en Sala de la Cámara Alta la extensión del estado de emergencia a las 16:00 horas, por lo que la comisión mixta podrá sesionar a las 15 horas.

LO QUE SE VERÁ ESTA JORNADA

Este martes se reunirán los senadores Pedro Araya (independiente), Alfonso de Urresti (PS), Luz Ebensperger (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Francisco Huenchumilla (DC), y los diputados Osvaldo Urrutia (UDI), Gonzalo Fuenzalida (RN), Marcos Ilabaca (PS), Karol Cariola (PC) y Marcelo Díaz (UNIR) para discutir y -se espera- vote la iniciativa.

Entre las 18 indicaciones presentadas están el controversial retiro anticipado de los fondos de las rentas vitalicias, el cobro de impuestos, el pago de pensión de alimentos, el retiro total debido a una enfermedad catastrófica, como también la norma de clausura o "cerrojo", es decir, que sea el último retiro de los fondos de las AFP.

"Deben estar incluidos los jubilados y jubiladas en rentas vitalicias, podemos discutir el mecanismo, pero no estoy dispuesto a aceptar que no estén, señaló el diputado Díaz.

El presidente de la comisión mixta, Pedro Araya, adelantó esta semana que se buscará avanzar en aquellas indicaciones donde hay más consenso entre los parlamentarios, y dejar aquellas temáticas más complejas -como las rentas vitalicias y "el cerrojo"- para comisiones especiales.

Además, planteó que si el monto del retiro es inferior a las 35 UF, se realice en una cuota a 30 días desde la solicitud, y la segunda, para rescates sobre ese monto, en 60 días plazo.

Se prevé que exista acuerdo en materia del pago de pensiones de alimentos, el cobro de impuestos para aquellos afiliados con salarios más altos y la posibilidad de pagar en tres cuotas el 10 por ciento retirado.

Aun así, las indicaciones podrían aumentar de número, ya que el senador Jorge Pizarro (DC), sostuvo en El Mercurio que planeaba ingresar sus propias indicaciones relativas a la supresión de las rentas vitalicias o la búsqueda de un mecanismo alternativo para entregar algún beneficio a los pensionados en esa modalidad, así como también limitaciones en torno a plazos y cuotas.