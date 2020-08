Se arrepintió: Gobierno ya no quiere obligar a deudores de alimentos a sacar su 10%

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó que el Gobierno no presentará a su propio proyecto la indicación que obliga a deudores de alimentos a retirar el 10 por ciento de sus fondos de pensiones.

Este lunes, el secretario de Estado calificó la modificación como "la más importante" de la iniciativa anunciada en la Cuenta Pública, y detalló que su objetivo sería hacerse cargo de las situaciones en que el alimentante no retire sus fondos y utilizar esos recursos para saldar la deuda.

Menos de 24 horas duró el compromiso del Ministro de Justicia de presentar una indicación para el retiro forzoso de fondos previsionales para el pago de pensiones alimenticias.



Hernán Larraín acaba de anunciar que no la va a presentar.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) August 4, 2020

Sin embargo, hoy martes Larraín señaló que "por ahora" no la presentarán por dos consideraciones: "Por una parte, hay inquietudes de constitucionalidad que hemos recibido respecto de ella que estamos estudiando, no queremos ir más allá".

A esto se le suma que "dice el artículo 22 de esta ley: 'el juez de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora que implica la tramitación, podrá decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedente'. En consecuencia, es posible que no sea necesario presentar esta indicación".

La propuesta del Ejecutivo fue aprobada en general de manera unánime en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, mientras se mantiene bajo análisis su contenido en particular.

⭕ Comisión de Constitución despachó a la Sala el proyecto que retiene el 10% de los fondos de AFP por deuda de pensión alimenticia. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) August 4, 2020

Por otro lado, el repentino cambio de opinión del Gobierno motivó a un grupo de parlamentarios a presentar sobre la marcha una indicación en el mismo sentido, que finalmente fue rechazada por la instancia.

"Junto con Gabriel Boric y con Natalia Castillo presentamos una indicación para reponer esta idea del retiro forzoso, y finalmente es rechazada la indicación. Entonces yo creo que el Gobierno nuevamente no pone a los niños primero, y por el contrario, los deja solos, no solamente a los niños y niñas, sino que también a las madres que no pueden hacer efectivo este retiro forzoso para pagar una deuda, que se trata de un derecho fundamental", criticó el liberal Vlado Mirosevic, uno de los impulsores de esta política pública.

Asimismo, adelantó que "seguiremos insistiendo con nuestra reforma constitucional que presentamos la semana pasada. Esperamos que se pueda discutir brevemente y lo antes posible para salvar esto".

Dicho proyecto, que Mirosevic ingresó junto a su compañero de partido, Alejandro Bernales, sigue a la espera de ser puesto en tabla.