Senado aprobó en general, y con voto unánime, la reforma al Código de Aguas

Un contundente respaldo -de 36 votos a favor y ninguno en contra- tuvo en la Sala del Senado, este martes, el proyecto que reforma el Código de Aguas,

Los senadores respaldaron la idea de legislar y ahora corresponde que la iniciativa sea discutida en particular. Para esto, se fijó plazo hasta el miércoles a las 09:30 horas para la presentación de indicaciones, que serán analizadas posteriormente por las comisiones de Recursos Hídricos y de Hacienda de la Cámara Alta.

Este proyecto se originó en un grupo de diputados -entre ellos el hoy senador Alfonso de Urresti- y se encuentra actualmente en su segundo trámite.

Entre sus objetivos figuran establecer el derecho esencial al agua, dar seguridad jurídica al ejercicio del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, intensificar y complementar el carácter de uso público del agua, consagrar una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas y proteger y fortalecer la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres.

El proyecto fortalece el carácter de bien de uso público del agua, así como la consagración de su acceso como un derecho humano básico. pic.twitter.com/p7NVTwbWjV — Senado Chile (@Senado_Chile) July 28, 2021

"Aquí hay un avance. No es todo lo que quisiéramos, pero hay una consolidación de mirar el recurso hídrico y entender que el Código de Aguas de 1980 no está a la altura, no sólo por la escasez hídrica, sino que por los distintos usos. Esta ley es un paso importante", comentó De Urresti.

Presente en el Congreso, valoró el resultado de la votación el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien aseguró que este tema "no tiene color político".