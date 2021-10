Senador Araya por críticas a la ley de indulto: El Gobierno trata de "confundir a la opinión pública"

Para el próximo 2 de noviembre quedó fijada la discusión del proyecto de indulto para los detenidos durante el estallido social del 18 de octubre del 2019 en la Sala de la Cámara Alta, y el senador independiente Pedro Araya señaló que "esto no debiera estar contaminado por el ambiente electoral".

Durante esta semana, y tras los hechos de violencia ocurridos en el marco del segundo aniversario del 18-O, el Gobierno emplazó a la oposición a retirar el texto, lo que ha generado una seguidilla de críticas entre el oficialismo y la oposición. Desde el Gobierno, esta jornada el vocero Jaime Bellolio cuestionó que el indulto sea "solo para los que están en prisión preventiva" y dijo que eso era "absolutamente falso".

Araya, quien también es presidente de la Comisión de Constitución del Senado, expresó que las declaraciones de Bellolio "son bastante destempladas, y sigue la lógica que ha tenido el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera de tratar de confundir a la opinión pública".

"Cuando se ingresó este proyecto bastaba una simple lectura para saber qué se refería a todas aquellas personas que fueron objeto de persecución penal durante el estallido social; hay opiniones bastante divididas respecto de si avanzar o no en un proyecto de indulto que permitiría construir paz social. Mi impresión es que esto no debiera estar contaminado por el ambiente electoral porque se trata de un problema bastante sensible para la sociedad chilena, que a mi juicio merece una solución", recalcó.

Desde la Agrupación de Madres de Presos del Estallido, su vocera Sofía Purrán criticó al Poder Judicial por hacer una "pésima pega", dejando en libertad y absueltos a jóvenes que estuvieron un año en prisión preventiva y apuntó que "no hay un debido proceso".

Respecto al indulto, la portavoz señaló que "tengo la clara convicción de que va a ser ley, yo creo que cada senador que quiere lo mejor para su país quiere paz, y si quieren paz tendrán que votar a favor de este proyecto".

OFICIALISMO EN CONTRA

La senadora Marcela Sabat (RN) recalcó su postura en contra de esta iniciativa y sostuvo que "lo único que hace es manifestar una impunidad total y un permiso para que los delincuentes vengan, hagan lo que quieran, destruyan, y luego se les perdone".

"No puede ser que delitos como incendio, delitos contra la ley del control de armas, como homicidios frustrados sean perdonados por esta ley de indulto. La ley de indulto es el hijo de todos aquellos que están, de alguna u otra forma, permitiendo la violencia por otros medios", agregó.