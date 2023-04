Senador Huenchumilla pidió un "fast track" para acelerar proyectos relacionados al Plan Buen Vivir

El senador Francisco Huenchumilla (DC) pidió al Gobierno un "fast track" para acelerar aquellos proyectos relacionados al Plan Buen Vivir, diseñado para dar respuesta al conflicto que se vive en la Macrozona Sur.

El parlamentario por La Araucanía expresó que "si no se logra invertir los recursos destinados, esto afectará sin duda a las enormes expectativas que se han creado", ya que este plan es una "apuesta del Gobierno" para la gente de la Macrozona Sur y el mundo mapuche.

"Se les habló de una gran inyección de recursos del Estado para los efectos de infraestructura, fundamentalmente para el agua potable rural y otros sentidos proyectos que la gente necesita para superar la pobreza y tener una calidad de vida distinta. El problema es que, frente a la cantidad de recursos asignados, hoy no están los proyectos que se necesitan para invertir los fondos disponibles", lamentó Huenchumilla, quien aseguró que son cerca de 700 mil millones de pesos disponibles.

No obstante, apuntó que "me temo que ni los municipios ni el Gobierno regional ni los ministerios tienen los proyectos necesarios para invertir esa plata", advirtieron que "se ha creado una expectativa a la gente respecto del desarrollo y de superar carencias y, probablemente, a lo mejor a fines de año va a sobrar plata".

"El Plan Vivir incide en la confianza en la credibilidad de la gente, respecto de las políticas públicas y de las promesas de los gobiernos. Tal vez sea necesario un fast track en materia de proyectos, de contratación de personal de profesionales y técnicos para hacer los proyectos que se requieren", añadió.

Finalmente, sobre las sucesivas prórrogas del estado de excepción en la zona sur, manifestó que "no creo en esa solución, porque este problema no es de ahora; hace 27 años que estamos con esta situación de violencia en nuestra sociedad como un tema de Estado y donde han pasado gobiernos de todos los signos. Y la evidencia internacional me dice que la vía de la fuerza no va a resolver un problema ancestral".