¿Trato diferenciado o procedimiento estándar? El debate sobre las Reglas del Uso de la Fuerza

"Los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores".

Estas palabras, incluidas en una indicación presentada por el Gobierno al proyecto que busca regular las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas, han generado un fuerte debate durante los últimos días.

"Yo entiendo este artículo para los niños, para las niñas, las personas con discapacidad tal vez, pero no lo puedo entender para los migrantes, para la diversidad sexual o personas mayores", comentó el miércoles en el Congreso el diputado Henry Leal (UDI).

"A los delincuentes hay que combatirlos: si un delincuente está con un arma, que le dispare Carabineros; y si pierde la vida, la perderá...¿Por qué tenemos que estar tan preocupados de los derechos de los delincuentes?", cuestionó.

Sus críticas fueron respondidas por el parlamentario de la bancada PPD Jaime Araya, quien aseveró que "aquí vienen a hablar que hay grupos privilegiados porque hay una recomendación que los reglamentos reconozcan una cosa esencial, un trato diferenciado, ¿o ustedes me van a decir que van a poner a los militares a disparar a un tipo que va rodeado de 10 niños, o por ejemplo si una persona de Finlandia un policía le dice 'detente ahí' y si no se detiene le dispara, porque el tipo no habla nuestro idioma?. De eso estamos hablando, de cosas prácticas".

TOHÁ DESCARTA "TRATO DIFERENCIADO"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aclaró que "esas propuestas no afirman que va a haber un trato diferenciado, lo que afirman es que en los reglamentos tiene que considerarse un uso diferenciado. Puede ser más duro o más blando, no puede ser tampoco necesariamente la fase final de uso de la fuerza, sino que especialmente aquella donde se hace la diferencia, que es la fase dos, de actuación mediante técnicas de comunicación".

"El Ejecutivo no tendría ningún problema, si hay ánimo de encontrar una solución, que esto dijera con todas sus letras: 'Esto no implica un trato privilegiado, sino que un trato especializado, dadas las características del grupo del que se está hablando'. Es una cosa que las policías hacen todo el tiempo", insistió.