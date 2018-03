Van Rysselberghe por identidad de género: El Gobierno no debiera tomar como bandera algo que nos divide

La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que el Gobierno no debiera respaldar el proyecto de identidad de género, el cual se verá la próxima semana por una comisión mixta en el Congreso.

La parlamentaria además calificó como poco prudente la intervención del Ejecutivo en este tema donde hay varias miradas desde el oficialismo.

"(El Ejecutivo) no debiera presentar indicaciones en donde no hay acuerdo entre los mismos conglomerados, porque no es sólo la UDI. En Renovación Nacional también hay un número muy importante de parlamentarios, tanto senadores como diputados, que tampoco concuerdan en el hecho de que deben ser incorporados los niños", dijo la senadora en entrevista con Tele13 Radio sobre la posibilidad de incorporar a los menores desde los 14 años.

"Me parece poco prudente que el Gobierno, dado que no es un proyecto de ellos, que no estaba en el programa, tome como bandera cosas que dividen al conglomerado", añadió.

La ex intendenta añadió que "esa es una decisión que tiene que tomar el Gobierno, yo sé que la están analizando, la están viendo. Éste es un proyecto que venía de antes, que no es de este Gobierno y, por lo tanto, nosotros hemos tenido una postura en relación a eso y vamos a ser consistentes con esa postura".

También planteó que "es raro que si nosotros presentamos un requerimiento constitucional o decidimos ir al Tribunal Constitucional uno vaya en contra del mismo Gobierno, es absurdo que no tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo".

Desde La Moneda, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, apuntó que "una vez que terminemos este proceso de consultas esperamos informarles cuál va a ser nuestra posición, cuál va a ser la postura que va a fijar el Gobierno, pero lo prudente en estas materias es no anticipar juicios".

En tanto, el diputado Luciano Cruz-Coke, vicepresidente de Evópoli, afirmó que "yo soy más partidario que (la discusión) la hagan los parlamentarios y que cada uno defienda públicamente la posición que está sosteniendo en la (comisión) mixta, a menos que haya un acuerdo más generalizado y eso implica no solamente las huestes propias de Chile Vamos, sino también las de oposición".

A su vez, la diputada de RN Marcela Sabat comentó que "quienes tienen que hablar, quienes tienen que decir algo son los integrantes de la UDI, son quienes van a tener que hacer valer su posición ante la posición de la presidenta de la UDI que hoy día está postulando eso".

Los argumentos de JVR

La líder del gremialismo detalló sus argumentos para oponerse a que los menores de 14 años puedan cambiar su nombre registral.

"La evidencia internacional indica que cerca del 80 y en algunos casos, más del 90 por ciento de las disforias de género que se producen en la niñez y la adolescencia tienden a resolverse espontáneamente después de la adolescencia. Si esto se mantiene después de la adolescencia, claro facilitémosle la vida y permitamos que esto fluya", comentó la senadora.

"Cuando un adolescente se cambia el nombre de un masculino a mujer a los 14 años, evidentemente que también va a querer cambiar su aspecto físico, es evidente. Lo que pasa es que evidentemente también va a tener que tomar hormonas porque sino no tiene sentido el cambio de sexo registral, y en un periodo donde está desarrollándose el cuerpo, no es una dosis de hormona baja, es una dosis de hormonas alta, es peligroso", resaltó.

"¿Tú crees que a los 16, 17 años los cabros saben exactamente lo que están haciendo? Yo creo que no, hoy cada vez más son más inmaduros. Pero tienen madurez como para tomar decisiones en muchos aspectos, pero esto tiene que ser autonomía plena. Lo otro es autonomía progresiva, porque son mucho más autónomos que uno de 12, sin duda. Pero no necesariamente tienen la autonomía plena y en Chile, nuestro país, la autonomía se decreta los 18 años", concluyó la parlamentaria.