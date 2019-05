Alcalde Jadue desestimó denuncia de Van Rysselberghe: "No hay ni un informe"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), desestimó la denuncia realizada por la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, ante la Contraloría por el uso de los gastos de educación en la comuna.

Esta mañana, la senadora recurrió a la Contraloría para presentar un requerimiento en que se solicita que se realice una auditoría en el municipio de Recoleta y un sumario administrativo en la Segunda Contraloría Regional Metropolitana por las diferencias en los informes de la Superintendencia de Educación y de dicha repartición respecto a los recursos de la Subvención Escolar Preferencial.

Al respecto, el alcalde desestimó las acusaciones y aseguró que "no hay ni un informe de Contraloría, ni un informe de la Superintendencia que hable o que diga que hay dineros ni mal habidos, ni mal gastados, ni con gastos improcedentes".

En esa línea manifestó que "no hay ninguna morosidad, nosotros no somos como los municipios de la UDI y no solo eso, sino que además, estamos en un proceso de rectificación que es regular para todos porque la plataforma de la Superintendencia no daba cabida a todas las rendiciones".

"Eso es un problema no de corrupción ni de nada, sino que es un problema administrativo que se está resolviendo. Que este grupo de personas sigan tratando de perseguirme, quizás con afán de volver a la comuna, no lo van a lograr y pueden estar todos tranquilos, no tenemos nada que ocultar. No somos corruptos como ellos", agregó.

Contralor: Trabajamos de forma apolítica

En tanto, el contralor Jorge Bermúdez -quien realizó su cuenta pública esta mañana- respondió a los cuestionamientos de la senadora que aseguró que no ha medido con la misma vara a todos los municipios.

El contralor Bermúdez aseguró que "hay plena confianza y el trabajo que se hace, se hace de una manera apolítica, de manera independiente. El valor que tiene la Contraloría es su autonomía respecto de los colores políticos".

"Por lo tanto, (tengo) plena confianza en lo que estamos haciendo y si hay una denuncia que nos está haciendo un parlamentario nosotros la tenemos que tomar con la mayor seriedad, investigarla y ver cuáles son los hechos que está denunciando en la municipalidad que sea, independiente del color", agregó.