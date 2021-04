Navarro: Tercer retiro es inevitable y gobierno pagará costo político si va al TC

El senador Alejandro Navarro aseguró que es inevitable el tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones y añadió que habrá un "costo político enorme" para el Gobierno si decide recurrir al Tribunal Constitucional.

En conversación con Profundidad de Campos de TVSenado, el parlamentario dijo que "mi lealtad es con los trabajadores y por eso no he sido regalón de ningún gobierno".

"El tercer retiro va, es inevitable (...) el gobierno tiene que saber que (acudir al TC) va a representar un costo político enorme. No creo que lo haga en medio de las elecciones. Van a tener una bonita oportunidad los diputados y senadores de gobierno entre su lealtad con sus electores o la lealtad con el gobierno", precisó.

Navarro también se refirió a las medidas tomadas por el Ejecutivo en el marco de la crisis del Covid-19, manifestando que el principal problema fue la movilidad, debido a que "los cordones sanitarios no tenían impacto" y que "la decisión de cerrar los aeropuertos ha sido tardía".

"Los trabajadores no salen al extranjero, son las clases de mayores ingresos y han traído el virus a Chile", manifestó el senador, aseverando que "es un deber brindar ayuda económica a las familias que están en 42 metros cuadrados. Hay que hacer una evaluación permanente de los impactos de las nuevas medidas. No se ha tocado la deuda con Impuestos Internos, con la Tesorería. La dignidad pasa por condonar las enormes deudas".

"Pudo haber muerte súbita"

Navarro también entregó mayores detalles sobre los problemas cardiovasculares que sufrió y que lo tuvieron cuatro meses alejado de su labor parlamentaria.

El senador recordó que en un viaje a La Paz sintió "una puntada fuerte pero se me pasó", pero volvió a sentir molestias al regresar al país, por lo que se realizó un control en Chillán.

"Guardaba mis cosas para ir a Tomé y me dicen 'no, tú te vas a Las Higueras, te están guardando el pabellón' y salí en ambulancia. Era tan grave que me dicen que pudo haber muerte súbita. Tenía 90 por ciento de las arterias tapadas producto del stress", dijo.

"He hecho el compromiso moral de legislar sobre la segunda causa de muerte en Chile después del Covid (las enfermedades cardiovasculares). Los cincuentones, hombres y mujeres deben chequearse. Las mujeres mueren el doble de enfermedades cardiovasculares que de cáncer de mamas", puntualizó.