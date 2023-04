Ana Lya Uriarte y su “deber” de renunciar a Segpres: Lo viví como una decisión que correspondía adoptar

La ahora exministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, señaló que su renuncia al cargo por su estado de salud y por la extensión de su licencia médica indefinida, la vivió como "una decisión que correspondía adoptar" ante su "deber".

Fue el pasado miércoles 19 de abril cuando el Gobierno anunciaba que, en su reemplazo, asumiría el entonces senador por el Maule, Álvaro Elizalde, luego de que Uriarte le manifestara al Presidente Gabriel Boric que se encontraba "en una etapa diagnóstica" que señalaba que se recuperaría "con toda certeza, pero que el tiempo de recuperación era incierto y que podía abarcar plazos tan importantes como un mes, dos meses, o hasta tres meses", señaló en entrevista con La Tercera.

"Ese fue el golpe de realidad. Y de inmediato pensé: no puedo dejar capturados al Presidente de la República y al Gobierno en una licencia médica indefinida, y dejar una cartera amarrada a mi condición de salud y a mi licencia médica".

La extitular de la Segpres explicó que, pese a que esa "no es la decisión que hubiera adoptado de no mediar la realidad de salud que me acompaña (...) Lo viví como una decisión que correspondía adoptar: todos los doctores dicen que esto va a pasar, y eso es una muy buena noticia. Pero tiene un nivel de incertidumbre respecto del plazo que hacía insostenible pensar en no renunciar. Y por eso lo hice. Es mi deber".

Señaló que tras conocer su estado, habló en primer lugar con el Mandatario, a quien "le planteé lo que era mi apreciación política: que consideraba que una incertidumbre respecto del plazo de retorno a hacerme cargo de la Segpres implicaba abrir un flanco para el Gobierno que consideraba políticamente impropio".

"Para él (Gabriel Boric) fue una impresión importante. Estuvimos conversando mucho rato respecto del tema político. Si en verdad era mi salida la única opción para enfrentar el momento político que significa la ausencia de la ministra titular de la Segpres. Y, finalmente, él compartió plenamente este diagnóstico que yo tenía: que esto significa un flanco para el gobierno, y en cualquier gobierno el objetivo es no tener flancos abiertos", añadió.

Así, en conversación con el medio citado, enfatizó que fue "la primera en plantear políticamente esta salida y presentarle mi renuncia no sin dolor", ya que "los ministros lo que tenemos que hacer es solucionar problemas, no dar problemas".

ALIANZA DE GOBIERNO HACE "UN ESFUERZO PERMANENTE PARA IR CONSOLIDANDO EL APOYO"

Fuera del cargo que desempeñó por seis meses y tras las polémicas entre ambas coaliciones del oficialismo, Ana Lya aseguró no ser "severa" en la apreciación de que en Apruebo Dignidad se produzcan las diferencias con el Ejecutivo mientras el Socialismo Democrático se cuadra, al considerar que la alianza "está haciendo un esfuerzo permanente para ir consolidando ese apoyo que el gobierno necesita y que el Presidente se merece para avanzar en nuestro proyecto y en nuestra agenda legislativa".

Sobre la convivencia entre ambas coaliciones en el comité político, la exministra recalcó que "hay un comité político fuertemente cohesionado. Hay énfasis, diferencias de miradas o aproximaciones a determinadas realidades".

"Llevar eso a un terreno de la distancia, la falta de cohesión, la rencilla política, eso ya es una mirada y una interpretación muy interesada y muy alejada de la realidad, que descarto total y absolutamente", sentenció.