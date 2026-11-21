El académico Guillermo Bustamante, director del Doctorado en Comunicación de la Universidad de Los Andes, abordó este sábado en Cooperativa la polémica que enfrenta el Gobierno con el Partido Nacional Libertario, y aseguró que el "fuego amigo" es lo que más perjudica a la administración del Presidente José Antonio Kast.

El conflicto político se dio tras la amenaza de Libertarios sobre una posible acusación constitucional contra la ministra de Salud, May Chomali, por el financiamiento a tratamientos de hormonización para menores de edad en el Presupuesto 2027.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el analista sostuvo que, más allá de los argumentos jurídicos de la acción, la arremetida libertaria desnuda la incapacidad del oficialismo para articular acuerdos prelegislativos con sectores afines antes de ingresar las partidas al Parlamento.

Para Bustamante, el intento de enjuiciar políticamente a la titular del Minsal confirma una tendencia de la colectividad a extremar posiciones, desordenando la base de apoyo legislativo del Ejecutivo.

"El Partido Nacional Libertario tiende a sobredimensionar algunas cosas. Es cierto que no está dentro del Gobierno, pero el fuego amigo es lo que le hace más mal al Gobierno de José Antonio Kast", advirtió.

La advertencia libertaria de una acusación constitucional contra la ministra de Salud, May Chomalí, abrió un conflicto político en el Congreso. (FOTO: ATON)

En opinión del experto, más allá de analizar una posible acusación constitucional contra Chomali, "la mirada es un poco más política y tiene que ver con por qué no hay una negociación previa antes de presentar los presupuestos, antes de generar algún proyecto de ley que incorpore al Partido Nacional Libertario y que sea mucho más cercano a todo el gobierno".

"En esta línea, el Ejecutivo se podría ahorrar muchos malos ratos y mostrar una gobernabilidad mucho más relevante si incorporara al Partido Nacional Libertario en este tipo de espacio", puntualizó en Cooperativa.

De acuerdo con el planteamiento de Bustamante, el nudo del problema descansa en la improvisación en el trámite legislativo, ya que el Ejecutivo no previó ni negoció con antelación las materias sensibles del erario público con fuerzas que no integran el gabinete ministerial, pero que se han autodefinido como "oposición amigable".