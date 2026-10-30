Gonzalo Müller, analista y académico de Ciencia Política de la Universidad de Desarrollo, comentó en El Diario de Cooperativa la polémica generada tras las rebajas de condena de abusadores sexuales de menores de 14 años, situación que ha derivado en cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Para Müller, la presentación de una acusación constitucional contra el ministro "cambió la conversación de la responsabilidad política a si es que el ministro ha incumplido con la Constitución y la ley", duda de la cual cree que saldrá airoso.

"En la medida en que se presenten los argumentos, hay parlamentarios que pedían la renuncia (...) van a pesar el sentido de lo que pasa siempre, se produce un alineamiento político", adelantó.

El experto reconoció que el gobierno "corre un riesgo" al mantener a Rabat en el cargo, aunque lo calificó como un "riesgo necesario" a la espera de la resolución de la acusación constitucional.

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