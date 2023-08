Andrés Jouannet es el nuevo presidente de Amarillos: Sergio Micco duró 75 días

La directiva de Amarillos por Chile anunció este miércoles por la tarde que, por unanimidad de sus integrantes, el diputado Andrés Jouannet fue nombrado nuevo presidente del partido.

El único parlamentario de la colectividad, quien a la fecha ejercía como primer vicepresidente, reemplazará al abogado Sergio Micco, que renunció al cargo el lunes por la noche.

El exdemocratacristiano y exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos había asumido la presidencia de Amarillos apenas 75 días antes, el 14 de junio, tras la dimisión del escritor Cristián Warnken, fundador y primer timonel de la colectividad.

"Estos días he constatado que ya no cuento con la confianza de muchos dirigentes del partido, quienes me pidieron que asumiera esta desafiante y hermosa tarea", señaló Micco en una carta de renuncia, según consignó ayer El Mercurio.

A través de un comunicado, la directiva agradeció hoy a Micco "su trabajo con jóvenes" y "su genuino compromiso como presidente durante el tiempo que le tocó liderar este proyecto".

Asimismo, el partido también agradeció "el valioso aporte" de Sergio Solís, quien la semana pasada renunció al puesto de secretario general, destacando "el rol que cumplió en el movimiento para el Plebiscito del 4 de Septiembre y la inscripción como partido".

"Aún cuando ha sido una situación difícil para nuestro naciente partido, valoramos la actitud tanto de Sergio Micco como de Sergio Solís, quienes prefirieron dar un paso al costado por el bien del partido", afirmó la directiva.

Finalmente, la colectividad sostuvo que "el nacimiento es un proceso complejo, lleno de temores. No esperábamos que fuera diferente en Amarillos por Chile, en especial cuando aquí convergen tantas miradas y tantos sentires diferentes. Pero lo que tenemos claro es que nuestro compromiso es con Chile, su democracia, su gente y con las reformas que el país se merece".

Compartimos esta importante noticia a nuestros militantes y simpatizantes.

Agradecemos infinitamente el valioso trabajo de Sergio Solís y Sergio Micco y al mismo tiempo deseamos el mayor de los éxitos a nuestro Presidente Diputado Andrés Jouannet @AndresJouannet. 🌻#Amarillos pic.twitter.com/C02ez0Ch3Z — Amarillos (@Amarillos_Chile) August 30, 2023

Amarillos, surgido durante el proceso constituyente anterior como una articulación contraria a la propuesta de la antigua Convención Constitucional (2021-2022), se convirtió oficialmente en partido en mayo de 2023 y, según los datos oficiales del Servicio Electoral (Servel) al 31 de julio, es una de las colectividades con menos afiliados, con 2.432 militantes.