Asesor de Kast y polémica sobre "parásitos": La crítica no es a un sector determinado

Cristián Valenzuela, asesor del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, desestimó que su crítica a los "parásitos" apuntara a algún sector político o a los funcionarios públicos, sino que iba destinada solamente a quienes "cometen errores y abusos" al interior de reparticiones estatales.

Antes del encuentro Enade, Valenzuela precisó que "son funcionarios que sirven al país, de manera honesta, leal, buscando lo mejor para los chilenos, pero hay un grupo de esos funcionarios públicos que no sirven al país, que se sirven a sí mismos, que son designados por razones políticas, de parentezco, que cometen errores y abusos al interior del Estado, eso es lo que está en el fondo de esa columna".

"Por lo tanto, la crítica no es a un sector determinado, ni a la izquierda ni a la derecha, sino que es una crítica general", detalló.

Sobre su propio trabajo en el Estado, Valenzuela aclaró que "soy miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, fui designado hace seis años atrás y renovado en dos periodos, incluso en este gobierno. Tendrán la claridad de que no me siento funcionario de este gobierno, no soy funcionario de este gobierno y el error no lo cometo yo, el error lo cometen los funcionarios públicos que abusan del Estado y el mensaje se entiende perfecto".

"Los únicos que entendieron mal el mensaje son los que se sienten parásitos no siéndolo", cuestionó.

Sobre este mismo tema, la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, recalcó que "es necesario modernizar el Estado, tenemos que hacer que sea más eficiente, pero de ahí a generalizar creo que no es correcto, porque así como todo en la vida, siempre hay gente que hace su mejor esfuerzo y hay otra que no".

"Yo quiero hacer una reforma y una modernización al Estado, pero no la voy a hacer en contra de los funcionarios públicos", advirtió.

Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, sostuvo que "es muy importante que faltando ya un poquito menos de un mes de la elección todas las personas en Chile puedan entender quien es quien, qué están proponiendo, qué equipos tienen, cómo lo van a hacer, porque los chilenos realmente necesitan con desesperación que les solucionemos sus problemas".