Cadem: 71% aprueba limitar periodos de reelección de cargos públicos y 84% pide retroactividad

Siete de cada 10 chilenos apoya limitar los periodos de reelección de diputados, senadores, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales, dentro de la reforma despachada el miércoles pasado por la Cámara de Diputados, según la última encuesta de la consultora Plaza Pública-Cadem, difundida este domingo por la noche.

De acuerdo con el estudio, realizado entre el 3 y el 5 de junio, un 71 por ciento se mostró de acuerdo con esta iniciativa legislativa y sólo un 22 por ciento está en desacuerdo (1 por ciento dice no estar de acuerdo ni en desacuerdo y un 6 por ciento "no sabe o no responde").

Más aún, un 84 por ciento cree que la norma debería tener un efecto retroactivo, es decir, aplicando a las autoridades que actualmente están en ejercicio, mientras que un 10 por ciento opina que debe empezar a funcionar para los nuevos representantes electos (6 por ciento "no sabe o no responde").

El proyecto de reforma constitucional, que ya había sido aprobado previamente en el Senado, fue aprobado por la Cámara con 132 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones y comenzará a regir a partir de las elecciones de 2021.

La iniciativa, que estuvo 14 años en discusión en el Congreso, quedó pendiente de promulgación presidencial y publicación en el Diario Oficial para estar vigente como ley.

La normativa establece específicamente que los diputados podrán ser elegidos de forma sucesiva en su cargo hasta por dos periodos (de cuatro años cada uno), mientras que los senadores solo podrán ser reelegidos por un periodo más.

Para ambos grupos de parlamentarios se considerará como periodo completo en el cargo cuando hayan cumplido más de la mitad de su mandato.

En cuanto a los consejeros regionales, el proyecto de ley estableció que podrán ser electos de nuevo de forma sucesiva hasta por dos periodos, misma norma que se aplicará a los alcaldes, concejales y gobernadores, que también se considerarán como cumplidores de su periodo cuando hayan pasado más de la mitad de su mandato en el cargo.