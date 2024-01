Acusación a Montes: Comisión ad hoc concluyó etapa de escuchas y alista votación

La comisión revisora de la acusación constitucional impulsada por la derecha contra el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (Partido Socialista), concluyó este miércoles la etapa de escuchas de expertos invitados para analizar los méritos del juicio político.

Concluida la ronda de audiencias, la instancia -conformada por una mayoría opositora- votará esta misma tarde su recomendación, no vinculante, sobre si aprobar o rechazar el libelo, en una sesión convocada para las 15.15 horas.

Mañana, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados resolverá el futuro de la acusación.

La etapa de exposiciones culminó hoy con las exposiciones de los abogados Luis Valentín Ferrada, exdiputado de Renovación Nacional, y Gonzalo García Pino, exintegrante del Tribunal Constitucional, quienes coincidieron en que el libelo carece de fundamentos para destituir a Montes.

"Yo creo que el ministro actúa de una forma muy responsable, y es que el ministro viaja a Antofagasta con un equipo de su ministerio y lleva todas las carpetas de antecedentes para colocarlas en poder del Ministerio Público. Entonces, yo pienso que no se reúnen los requisitos, de ninguna manera, en este caso", comentó Ferrada ante los diputados.

"Esta es la primera acusación constitucional después de dos fracasos constituyentes. La desconstitucionalización que han producido algunas acusaciones constitucionales supone reivindicar el sentido de norma que tiene actualmente la Constitución. Eso supone ser extraordinariamente precisos en el estándar constitucional de las acusaciones y en el procedimiento que permita un estándar válido para el futuro", opinó García.

Durante la ronda de escuchas en la comisión, solo Jorge Barahona, profesor de Derecho Privado de la Universidad Católica, respaldó un par de capítulos de la acusación, mientras que el abogado de la UDI Pablo Toloza, querellante en el caso Democracia Viva, también invitado a la comisión, prefirió no pronunciarse sobre el mérito jurídico del libelo, arguyendo que no es abogado constitucionalista.

En tanto, desestimaron directamente la acusación los otros invitados: los abogados William García, Enrique Rajevic y Enrique Aldunate.

Después de escuchar a Ferrada y García, el diputado Cristian Labbé (UDI), integrante de la comisión, se cuestionó sobre qué herramienta podría tener la Cámara Baja respecto de una situación como la que está atravesando Montes.

"Entonces, ¿cuáles son las omisiones que un ministro tiene que hacer para poder ser acusado constitucionalmente? ¿Qué herramientas tenemos los parlamentarios si no es una acusación constitucional? Este no es un juicio jurídico penal; esta es una Cámara de Diputados en donde básicamente estamos haciendo un juicio político", reflexionó el legislador.

"Hay algunos parlamentarios que han dicho acá que está mal compaginado, que se citaron códigos equivocados del Código Penal. Puede ser. Eso lo veremos en consecuencia", agregó.

La acusación contiene cinco capítulos, en los que se acusa al titular del Minvu de faltas a la probidad; no hacer valer las leyes, además de la responsabilidad política por faltas al control jerárquico en el caso de Democracia Viva, el más bullado del escándalo de los convenios que ha implicado principalmente a Seremis del ramo respecto a transferencias de platas públicas hacia fundaciones.

Desde el entorno del ministro anticipan que la defensa deducirá la cuestión previa, para alegar cuestiones de forma de la acusación, pues observan que se basa en el principio de responsabilidad objetiva, pese a que este tipo de procesos se funda en la responsabilidad subjetiva, es decir, en este caso el grado de diligencia del titular en sus acciones.

TIMONEL RD SE REUNIÓ CON MONTES

Esta mañana, en El Primer Café, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, reveló que ayer se reunió con Montes, en medio a los cuestionamientos de la oposición por la comparecencia del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (militante de la tienda frenteamplista), a la comisión de la Cámara Baja que revisa el libelo, que contrasta con su anterior reticencia a asistir a la instancia investigadora del escándalo de corrupción.

"Todo el respaldo al ministro Montes. Yo ayer me pude reunir con él y tuvimos una súper buena reunión donde hablamos de la acusación, de la falta de fundamento que existe, de los problemas de forma y fondo, y, en ese sentido, desde Revolución Democrática darle todo el apoyo", señaló Vela.

"Respecto a Miguel Crispi, él ha tenido en todo momento disposición a colaborar con la investigación y también con la acusación constitucional y justamente uno no puede criticarlo por todo, porque va o porque no va, no puede quedar bien con todos", sostuvo el timonel de RD.