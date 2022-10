Administración de la Cámara Baja: Cariola dijo esperar que "los acuerdos se cumplan"

El acuerdo de administración de la Cámara Baja -que en lo inmediato llevará a Karol Cariola (PC) a liderar la testera- se mantiene aparentemente en vilo por críticas desde el Partido de la Gente, frente a lo que la diputada se limitó a señalar que espera que el entendimiento se cumpla.

Este martes, representantes de todas las bancadas firmantes -incluida la del PDG- se reunieron en el Congreso, con el objetivo de transparentar posiciones y abordar elementos que pudieran poner en riesgo la continuidad del compromiso.

Después de que el comité comunista señalara ayer que de bajarse el PDG, no respaldará sus eventuales aspiraciones a presidir alguna comisión, el subjefe de esa bancada, Víctor Pino, respondió que "el Partido de la Gente es independiente; no funciona bajo ningún tipo de presión o vendetta".

"No estoy dispuesto a llegar y besarle el anillo a Boris Barrera, tenemos que conversar si esto va a ser bueno para Chile y lo vamos a analizar en su mérito. Quedan 15 días o un poquito más, tenemos la semana distrital de por medio y vamos a tener varias reuniones", por cuanto "tenemos ese acuerdo firmado y hay cosas en él que no se han dado al 100 por ciento", acusó.

EL CUMPLIMIENTO ES "LO ESPERABLE EN UNA DEMOCRACIA SANA"

De todas maneras, el jefe de la bancada socialista, Marcos Ilabaca, insistió en que "hasta el momento no se han salido del acuerdo; tienen algunos reparos que están discutiendo de manera interna, sienten que no fueron suficientemente reconocidos al momento de llevar adelante el acuerdo original, pero están absolutamente disponibles para ser parte de este proceso".

"Esperamos que en ese proceso de reflexión interna nos informen, en el más breve plazo posible, cuáles son los términos en los que van a continuar", complementó.

La diputada Cariola, que no fue parte de la reunión, comentó a su vez sobre estas dificultades que "me imagino que son parte de las conversaciones que hoy se están sosteniendo. Yo no soy parte de ellas, no soy jefa de bancada, así que me imagino que tendrán que conversarlo dentro de los comités para que cada una de las fuerzas políticas ponga sobre la mesa sus opiniones y disposiciones a cumplir o no el acuerdo que se suscribió el 11 de marzo".

"Espero que los acuerdos se cumplan, eso siempre es lo esperable en una democracia sana", cerró la actual presidenta de la Comisión de Constitución.

Cabe recordar que para activar el proceso de renovación de la mesa, la actual directiva debe renunciar el próximo viernes para hacer una nueva elección el primer lunes de noviembre.

DC DIO ULTIMÁTUM AL PC

A los cuestionamientos del PDG se suma el que la bancada de la DC diera un ultimátum al PC, frente al respaldo de las diputadas Lorena Pizarro y Carmen Hertz a la querella de la Comisión Chilena de DDHH en contra del exdirector del INDH Sergio Micco, que lo acusa de encubrir delitos de lesa humanidad en el marco del estallido.

"Los ataques públicos en que se acusa a Sergio Micco de ser prácticamente un violador de derechos humanos, para nosotros es una línea roja que no vamos a aceptar, y si persisten en aquello, la bancada de la Democracia Cristiana no está en condiciones de poner sus votos a la izquierda y al Partido Comunista", afirmó el jefe del comité de la falange, Eric Aedo.

El diputado añadió que "entendemos que la querella la presentaron personas distintas, pero no puede ser avalada por gente del PC, como lo ha sido públicamente, y esperamos que ese apoyo sea retirado".