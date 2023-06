La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el miércoles un proyecto de resolución que condena los dichos del consejero del Partido Republicano Luis Silva sobre Augusto Pinochet.

A fines de mayo se conoció una entrevista en la que el numerario del Opus Dei declaró tener "un dejo de admiración" sobre el dictador, y añadió que "fue un estadista".

"No quiero distraerme con discusiones que son ajenas al hecho de hacer una Constitución y, por mucho rédito que pueda tener para ciertos actores políticos, a mí en lo personal me distraen, por lo tanto no quiero hacerlo", afirmó el profesor universitario tras conocerse la resolución de la Cámara.

Por otra parte, comentó creer que "hay ciertos actores políticos que pueden ver en esto una oportunidad".